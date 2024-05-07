Губернатор Артюхов и министр Чекунков обсудили в Москве развитие опорных городов

Губернатор Артюхов рассказал министру Чекункову о развитии опорных городов в ЯНАОФото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обсудил развитие ямальских опорных городов с министром по развитию Арктики Алексеем Чекунковым. О прошедшей в Москве рабочей встрече рассказали в пресс-службе окружного правительства.
«Все проекты мастер-планов прошли предварительное обсуждение в министерстве. Сейчас они дорабатываются с учетом полученных рекомендаций. По поручению Президента базовые документы о развитии населенных пунктов до 2035 года должны быть готовы до 1 июля этого года», — говорится в сообщении пресс-службы.
В ходе встречи министр Чекунков отметил, что Ямал является экономической территорией мирового значения. Ранее URA.RU сообщало о том, что Новый Уренгой, Ноябрьск и агломерация Салехард-Лабытнанги вошли в список опорных центров российской Арктики.
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обсудил развитие ямальских опорных городов с министром по развитию Арктики Алексеем Чекунковым. О прошедшей в Москве рабочей встрече рассказали в пресс-службе окружного правительства. «Все проекты мастер-планов прошли предварительное обсуждение в министерстве. Сейчас они дорабатываются с учетом полученных рекомендаций. По поручению Президента базовые документы о развитии населенных пунктов до 2035 года должны быть готовы до 1 июля этого года», — говорится в сообщении пресс-службы. В ходе встречи министр Чекунков отметил, что Ямал является экономической территорией мирового значения. Ранее URA.RU сообщало о том, что Новый Уренгой, Ноябрьск и агломерация Салехард-Лабытнанги вошли в список опорных центров российской Арктики.