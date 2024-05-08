Крупный пожар охватил строительный магазин в Каменске-Уральском. Видео

08 мая 2024 в 16:18 Размер текста - 17 +

Площадь пожара составила 400 квадратных метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) загорелся строительный магазин «Сом». Общая площадь пожара составила 400 квадратных метров. Сейчас спасатели приступили к проливке и разбору сгоревших конструкций, рассказали пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Сообщение о возгорании на улице 4-й Пятилетки поступило в экстренные службы в 14:43. Благодаря слаженным действиям огнеборцев в 15:35 пожар был локализован на площади 400 квадратных метров. Борьбу со стихией ведут 27 пожарных и 10 единиц спецтехники», — следует из сообщения. До прибытия спасателей из здания эвакуировались 51 человек. Информации о пострадавших не поступала. Причину пожара установят пожарные дознаватели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каменске-Уральском (Свердловская область) загорелся строительный магазин «Сом». Общая площадь пожара составила 400 квадратных метров. Сейчас спасатели приступили к проливке и разбору сгоревших конструкций, рассказали пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Сообщение о возгорании на улице 4-й Пятилетки поступило в экстренные службы в 14:43. Благодаря слаженным действиям огнеборцев в 15:35 пожар был локализован на площади 400 квадратных метров. Борьбу со стихией ведут 27 пожарных и 10 единиц спецтехники», — следует из сообщения. До прибытия спасателей из здания эвакуировались 51 человек. Информации о пострадавших не поступала. Причину пожара установят пожарные дознаватели.