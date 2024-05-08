Крупный пожар охватил строительный магазин в Каменске-Уральском. Видео

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Рейд с МЧС. Курган, мчс, пожар, спасатели мчс, пожарные, пожары
Площадь пожара составила 400 квадратных метров Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) загорелся строительный магазин «Сом». Общая площадь пожара составила 400 квадратных метров. Сейчас спасатели приступили к проливке и разбору сгоревших конструкций, рассказали пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Сообщение о возгорании на улице 4-й Пятилетки поступило в экстренные службы в 14:43. Благодаря слаженным действиям огнеборцев в 15:35 пожар был локализован на площади 400 квадратных метров. Борьбу со стихией ведут 27 пожарных и 10 единиц спецтехники», — следует из сообщения.

До прибытия спасателей из здания эвакуировались 51 человек. Информации о пострадавших не поступала. Причину пожара установят пожарные дознаватели.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) загорелся строительный магазин «Сом». Общая площадь пожара составила 400 квадратных метров. Сейчас спасатели приступили к проливке и разбору сгоревших конструкций, рассказали пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Сообщение о возгорании на улице 4-й Пятилетки поступило в экстренные службы в 14:43. Благодаря слаженным действиям огнеборцев в 15:35 пожар был локализован на площади 400 квадратных метров. Борьбу со стихией ведут 27 пожарных и 10 единиц спецтехники», — следует из сообщения. До прибытия спасателей из здания эвакуировались 51 человек. Информации о пострадавших не поступала. Причину пожара установят пожарные дознаватели.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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