В Каменске-Уральском (Свердловская область) загорелся строительный магазин «Сом». Общая площадь пожара составила 400 квадратных метров. Сейчас спасатели приступили к проливке и разбору сгоревших конструкций, рассказали пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Сообщение о возгорании на улице 4-й Пятилетки поступило в экстренные службы в 14:43. Благодаря слаженным действиям огнеборцев в 15:35 пожар был локализован на площади 400 квадратных метров. Борьбу со стихией ведут 27 пожарных и 10 единиц спецтехники», — следует из сообщения.
До прибытия спасателей из здания эвакуировались 51 человек. Информации о пострадавших не поступала. Причину пожара установят пожарные дознаватели.
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