Ушел из жизни курганец, посвятивший всю жизнь здравоохранению

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Вячеслав Гордов работал в медицинского информационно-аналитического центра (архивное фото) Фото:

В Кургане скончался бывший заместитель директора по медицинской статистике медицинского информационно-аналитического центра Вячеслав Гордов, который посвятил всю жизнь работе в сфере здравоохранения. Об этом написало сообщество департамента здравоохранения Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«С глубоким прискорбием сообщаем, что ушел из жизни Вячеслав Гордов. Вячеслав Васильевич всю жизнь посвятил здравоохранению», — указано в сообществе центра.

По информации ведомства, с 2016 по 2019 годы Гордов трудился в медицинском информационно-аналитическом центре заместителем директора по медицинской статистике работал в должности заместителя директора по медицинской статистике Медицинского информационно — аналитического центра в Курганской области. Департамент здравоохранения Курганской области и коллектив медицинского центра выразили глубокие соболезнования родным и близким почившего.

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В Кургане скончался бывший заместитель директора по медицинской статистике медицинского информационно-аналитического центра Вячеслав Гордов, который посвятил всю жизнь работе в сфере здравоохранения. Об этом написало сообщество департамента здравоохранения Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «С глубоким прискорбием сообщаем, что ушел из жизни Вячеслав Гордов. Вячеслав Васильевич всю жизнь посвятил здравоохранению», — указано в сообществе центра. По информации ведомства, с 2016 по 2019 годы Гордов трудился в медицинском информационно-аналитическом центре заместителем директора по медицинской статистике работал в должности заместителя директора по медицинской статистике Медицинского информационно — аналитического центра в Курганской области. Департамент здравоохранения Курганской области и коллектив медицинского центра выразили глубокие соболезнования родным и близким почившего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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