Ушел из жизни курганец, посвятивший всю жизнь здравоохранению

Вячеслав Гордов работал в медицинского информационно-аналитического центра (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кургане скончался бывший заместитель директора по медицинской статистике медицинского информационно-аналитического центра Вячеслав Гордов, который посвятил всю жизнь работе в сфере здравоохранения. Об этом написало сообщество департамента здравоохранения Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«С глубоким прискорбием сообщаем, что ушел из жизни Вячеслав Гордов. Вячеслав Васильевич всю жизнь посвятил здравоохранению», — указано в сообществе центра.

По информации ведомства, с 2016 по 2019 годы Гордов трудился в медицинском информационно-аналитическом центре заместителем директора по медицинской статистике работал в должности заместителя директора по медицинской статистике Медицинского информационно — аналитического центра в Курганской области. Департамент здравоохранения Курганской области и коллектив медицинского центра выразили глубокие соболезнования родным и близким почившего.