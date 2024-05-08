Челябинец отказался от четверых детей ради денег за смерть сына на СВО

08 мая 2024 в 17:03 Размер текста - 17 +

Отец единолично претендует на сумму порядка 16 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Челябинской области Валерий Костюк отказался от четверых детей ради единоличного получения выплат за погибшего за СВО сына. Об этом он заявил в эфире федерального телеканала. Сумма выплат достигает 16 миллионов рублей. «Они прекрасно знают, что они мне никто. Только с моей фамилией ходят. Что от меня-то сейчас хотят?», — заявил Костюк в ответ на звонок корреспондента телеканала НТВ. Речь идет о сумме порядка 16 миллионов рублей, которую отец сначала хотел поделить со всеми детьми, а затем передумал и перестал выходить на связь. Семья рассказала, что отец их бросил больше 10 лет назад, мама одна поднимала четверых детей, а затем заболела. Врачи подтвердили онкологическое заболевание. Один из сыновей, Евгений, со школы подрабатывал для того, чтобы помочь маме, а затем ради этого пошел служить по контракту. После смерти мамы Евгений составил завещание, в котором указал, что все выплаты должны достаться младшим братьям. «Но документ составили с ошибкой — в нем говорилось об имуществе на момент смерти, а сами выплаты назначаются позднее. Этим и воспользовался блудный отец, учуявший запах наживы», — говорится в материале сайта. Ранее URA.RU сообщало, что семья погибшего участника СВО считает несправедливым направление денег бросившему их отцу. Однако по закону он является единственным наследником, так как у бойца не было семьи и детей, а мама скончалась. Родные погибшего военного обратились в суд, ситуацию держит на контроле уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Челябинской области Валерий Костюк отказался от четверых детей ради единоличного получения выплат за погибшего за СВО сына. Об этом он заявил в эфире федерального телеканала. Сумма выплат достигает 16 миллионов рублей. «Они прекрасно знают, что они мне никто. Только с моей фамилией ходят. Что от меня-то сейчас хотят?», — заявил Костюк в ответ на звонок корреспондента телеканала НТВ. Речь идет о сумме порядка 16 миллионов рублей, которую отец сначала хотел поделить со всеми детьми, а затем передумал и перестал выходить на связь. Семья рассказала, что отец их бросил больше 10 лет назад, мама одна поднимала четверых детей, а затем заболела. Врачи подтвердили онкологическое заболевание. Один из сыновей, Евгений, со школы подрабатывал для того, чтобы помочь маме, а затем ради этого пошел служить по контракту. После смерти мамы Евгений составил завещание, в котором указал, что все выплаты должны достаться младшим братьям. «Но документ составили с ошибкой — в нем говорилось об имуществе на момент смерти, а сами выплаты назначаются позднее. Этим и воспользовался блудный отец, учуявший запах наживы», — говорится в материале сайта. Ранее URA.RU сообщало, что семья погибшего участника СВО считает несправедливым направление денег бросившему их отцу. Однако по закону он является единственным наследником, так как у бойца не было семьи и детей, а мама скончалась. Родные погибшего военного обратились в суд, ситуацию держит на контроле уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.