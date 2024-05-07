07 мая 2024

В ЯНАО продлили сезонные ограничения для водителей

Сезонные ограничения для большегрузов на дорогах Ямала продлили до 24 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО продлили ограничения на движение большегрузов Фото:

Ограничение грузовых перевозок на период активного таяния снега в ЯНАО продлили до 24 мая включительно. Об этом сообщили в официальном telegram-канале окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«Ежегодные ограничения направленны на сохранение существующей сети автодорог региона в период их переувлажнения: таяния снега и весеннего паводка. В летний период ограничения вводятся при температуре окружающего воздуха выше 32 градусов», — сказано в сообщении.

Ограничения не затронут международные перевозки грузов, доставку продовольственных продуктов, медицинских препаратов и топлива. Принятые меры также не отразятся на работе почтовых служб, автобусных маршрутов и дорожной техники.

Для перевозки грузов, не входящих в перечень исключений, необходимо получить специальное разрешение «Центра мониторинга безопасной эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства». Заявление на разрешение подается в личном кабинете перевозчика, или через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Контроль за соблюдением весовых ограничений в ЯНАО осуществляет 9 стационарных пунктов. Ранее URA.RU сообщало о том, что комплексы весогабаритного контроля разместили на шести региональных участках.

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Ограничение грузовых перевозок на период активного таяния снега в ЯНАО продлили до 24 мая включительно. Об этом сообщили в официальном telegram-канале окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Ежегодные ограничения направленны на сохранение существующей сети автодорог региона в период их переувлажнения: таяния снега и весеннего паводка. В летний период ограничения вводятся при температуре окружающего воздуха выше 32 градусов», — сказано в сообщении. Ограничения не затронут международные перевозки грузов, доставку продовольственных продуктов, медицинских препаратов и топлива. Принятые меры также не отразятся на работе почтовых служб, автобусных маршрутов и дорожной техники. Для перевозки грузов, не входящих в перечень исключений, необходимо получить специальное разрешение «Центра мониторинга безопасной эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства». Заявление на разрешение подается в личном кабинете перевозчика, или через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Контроль за соблюдением весовых ограничений в ЯНАО осуществляет 9 стационарных пунктов. Ранее URA.RU сообщало о том, что комплексы весогабаритного контроля разместили на шести региональных участках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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