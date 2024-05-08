Сбежавшего в Белоруссию польского судью обвинили в шпионаже

Польского судью Томаса Шмидта, попросившего у Белоруссии политического убежища и переехавшего на территорию республики, обвинили в шпионаже. Об этом сообщили в прокуратуре Польши.
«Польская прокуратура возбудила дело о шпионаже в отношении выехавшего в Белоруссию судьи Шмидта», говорится в сообщении прокуратуры. Информацию передает РИА Новости.
Ранее Шмидт перебрался в Белоруссию. Он уверен, что Польшу активно втягивают в конфликт на Украине, передает MK.RU. Поляки на фоне отъезда судьи начали что-то подозревать, заявляя, что он «что-то знает», ведь должностные лица с большой зарплатой не станут просто так покидать свою страну, передает Pravda.Ru.
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Польского судью Томаса Шмидта, попросившего у Белоруссии политического убежища и переехавшего на территорию республики, обвинили в шпионаже. Об этом сообщили в прокуратуре Польши. «Польская прокуратура возбудила дело о шпионаже в отношении выехавшего в Белоруссию судьи Шмидта», говорится в сообщении прокуратуры. Информацию передает РИА Новости. Ранее Шмидт перебрался в Белоруссию. Он уверен, что Польшу активно втягивают в конфликт на Украине, передает MK.RU. Поляки на фоне отъезда судьи начали что-то подозревать, заявляя, что он «что-то знает», ведь должностные лица с большой зарплатой не станут просто так покидать свою страну, передает Pravda.Ru.