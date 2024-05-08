Сбежавшего в Белоруссию польского судью обвинили в шпионаже

08 мая 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

Судья Томас Шмидт был обеспокоен втягивание Польши в украинский конфликт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Польского судью Томаса Шмидта, попросившего у Белоруссии политического убежища и переехавшего на территорию республики, обвинили в шпионаже. Об этом сообщили в прокуратуре Польши. «Польская прокуратура возбудила дело о шпионаже в отношении выехавшего в Белоруссию судьи Шмидта», говорится в сообщении прокуратуры. Информацию передает РИА Новости. Ранее Шмидт перебрался в Белоруссию. Он уверен, что Польшу активно втягивают в конфликт на Украине, передает MK.RU . Поляки на фоне отъезда судьи начали что-то подозревать, заявляя, что он «что-то знает», ведь должностные лица с большой зарплатой не станут просто так покидать свою страну , передает Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Польского судью Томаса Шмидта, попросившего у Белоруссии политического убежища и переехавшего на территорию республики, обвинили в шпионаже. Об этом сообщили в прокуратуре Польши. «Польская прокуратура возбудила дело о шпионаже в отношении выехавшего в Белоруссию судьи Шмидта», говорится в сообщении прокуратуры. Информацию передает РИА Новости. Ранее Шмидт перебрался в Белоруссию. Он уверен, что Польшу активно втягивают в конфликт на Украине, передает MK.RU. Поляки на фоне отъезда судьи начали что-то подозревать, заявляя, что он «что-то знает», ведь должностные лица с большой зарплатой не станут просто так покидать свою страну, передает Pravda.Ru.