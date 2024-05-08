Сбежавшего в Белоруссию польского судью обвинили в шпионаже

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Расулджону Шерматову в суде центрального района. Челябинск, приговор, судья, суд
Судья Томас Шмидт был обеспокоен втягивание Польши в украинский конфликт Фото:

Польского судью Томаса Шмидта, попросившего у Белоруссии политического убежища и переехавшего на территорию республики, обвинили в шпионаже. Об этом сообщили в прокуратуре Польши.

«Польская прокуратура возбудила дело о шпионаже в отношении выехавшего в Белоруссию судьи Шмидта», говорится в сообщении прокуратуры. Информацию передает РИА Новости.

Ранее Шмидт перебрался в Белоруссию. Он уверен, что Польшу активно втягивают в конфликт на Украине, передает MK.RU. Поляки на фоне отъезда судьи начали что-то подозревать, заявляя, что он «что-то знает», ведь должностные лица с большой зарплатой не станут просто так покидать свою страну, передает Pravda.Ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Польского судью Томаса Шмидта, попросившего у Белоруссии политического убежища и переехавшего на территорию республики, обвинили в шпионаже. Об этом сообщили в прокуратуре Польши. «Польская прокуратура возбудила дело о шпионаже в отношении выехавшего в Белоруссию судьи Шмидта», говорится в сообщении прокуратуры. Информацию передает РИА Новости. Ранее Шмидт перебрался в Белоруссию. Он уверен, что Польшу активно втягивают в конфликт на Украине, передает MK.RU. Поляки на фоне отъезда судьи начали что-то подозревать, заявляя, что он «что-то знает», ведь должностные лица с большой зарплатой не станут просто так покидать свою страну, передает Pravda.Ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...