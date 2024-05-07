На пост главы депдорхоза ХМАО прочат экс-министра регионального развития Алтая Антона Черникова. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.
«Экс-глава минрегионразвития Республики Алтай станет новым директором департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры. Антон Черников уже прибыл в Ханты-Мансийск и готов приступить к работе после праздников», — сообщает инсайдер.
Черникову 35, он родился на Кубани. До работы на Алтае возглавлял управтодор в Сочи. С поста республиканского министра он уволился в апреле 2024 года, проработав меньше года.
В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что экс-глава депдорхоза ХМАО Александр Лебедев получил новый пост. Он стал вице-губернатором Томской области.
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