07 мая 2024

На пост главы депдорхоза ХМАО прочат экс-министра регионального развития Алтая. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Адресники. Ханты-Мансийск, правительство хмао, дом правительства
В правительстве Югры нашли замену ушедшему на повышение экс-главе депдорхоза Фото:

На пост главы депдорхоза ХМАО прочат экс-министра регионального развития Алтая Антона Черникова. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.

«Экс-глава минрегионразвития Республики Алтай станет новым директором департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры. Антон Черников уже прибыл в Ханты-Мансийск и готов приступить к работе после праздников», — сообщает инсайдер.

Черникову 35, он родился на Кубани. До работы на Алтае возглавлял управтодор в Сочи. С поста республиканского министра он уволился в апреле 2024 года, проработав меньше года.

В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что экс-глава депдорхоза ХМАО Александр Лебедев получил новый пост. Он стал вице-губернатором Томской области.

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На пост главы депдорхоза ХМАО прочат экс-министра регионального развития Алтая Антона Черникова. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «Экс-глава минрегионразвития Республики Алтай станет новым директором департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры. Антон Черников уже прибыл в Ханты-Мансийск и готов приступить к работе после праздников», — сообщает инсайдер. Черникову 35, он родился на Кубани. До работы на Алтае возглавлял управтодор в Сочи. С поста республиканского министра он уволился в апреле 2024 года, проработав меньше года. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что экс-глава депдорхоза ХМАО Александр Лебедев получил новый пост. Он стал вице-губернатором Томской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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