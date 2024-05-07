На пост главы депдорхоза ХМАО прочат экс-министра регионального развития Алтая. Инсайд

08 мая 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

В правительстве Югры нашли замену ушедшему на повышение экс-главе депдорхоза Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На пост главы депдорхоза ХМАО прочат экс-министра регионального развития Алтая Антона Черникова. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «Экс-глава минрегионразвития Республики Алтай станет новым директором департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры. Антон Черников уже прибыл в Ханты-Мансийск и готов приступить к работе после праздников», — сообщает инсайдер. Черникову 35, он родился на Кубани. До работы на Алтае возглавлял управтодор в Сочи. С поста республиканского министра он уволился в апреле 2024 года, проработав меньше года. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что экс-глава депдорхоза ХМАО Александр Лебедев получил новый пост. Он стал вице-губернатором Томской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На пост главы депдорхоза ХМАО прочат экс-министра регионального развития Алтая Антона Черникова. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «Экс-глава минрегионразвития Республики Алтай станет новым директором департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры. Антон Черников уже прибыл в Ханты-Мансийск и готов приступить к работе после праздников», — сообщает инсайдер. Черникову 35, он родился на Кубани. До работы на Алтае возглавлял управтодор в Сочи. С поста республиканского министра он уволился в апреле 2024 года, проработав меньше года. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что экс-глава депдорхоза ХМАО Александр Лебедев получил новый пост. Он стал вице-губернатором Томской области.