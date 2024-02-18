Экс-чиновник правительства ХМАО стал вице-губернатором Томской области

Экс-директор департамента в ХМАО Лебедев стал вице-губернатором Томской области

19 февраля 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

В ХМАО чиновник проработал меньше гола Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-директор департамента дорожного хозяйства ХМАО Александр Лебедев назначен вице-губернатором Томской области. Об этом URA.RU сообщил источник из окружного политического истеблишмента. «Экс-директор депдорхоза ХМАО Лебедев стал вице-губернатором Томской области. Он будет курировать транспорт, дорожное хозяйство и вопросы экологии. Глава региона Владимира Мазура представил его на сегодняшнем заседании правительства», — сообщил собеседник. Между тем в telegram-канале главы Томской области появилась информация о назначении Лебедева. «Продолжаю структурные изменения в управлении для повышения его качества», — сообщил Мазур. Ранее URA.RU сообщало, что директор департамента дорожного хозяйства ХМАО Лебедев ушел в отставку. Он проработал в правительстве Югры меньше года, а до этого возглавлял ГК «Северавтодор».

Экс-директор департамента дорожного хозяйства ХМАО Александр Лебедев назначен вице-губернатором Томской области. Об этом URA.RU сообщил источник из окружного политического истеблишмента. «Экс-директор депдорхоза ХМАО Лебедев стал вице-губернатором Томской области. Он будет курировать транспорт, дорожное хозяйство и вопросы экологии. Глава региона Владимира Мазура представил его на сегодняшнем заседании правительства», — сообщил собеседник. Между тем в telegram-канале главы Томской области появилась информация о назначении Лебедева. «Продолжаю структурные изменения в управлении для повышения его качества», — сообщил Мазур. Ранее URA.RU сообщало, что директор департамента дорожного хозяйства ХМАО Лебедев ушел в отставку. Он проработал в правительстве Югры меньше года, а до этого возглавлял ГК «Северавтодор».