07 мая 2024

Аналитики назвали самые востребованные профессии в ХМАО в 2024 году

HeadHunter: в 2024 году в Югре вырос спрос на администраторов и менеджеров
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2024 году в Югре вырос спрос на администраторов и менеджеров Фото:

С 2023 года среди работодателей Югры значительно вырос спрос на административный персонал, менеджеров и рабочих. Такую статистику URA.RU предоставили аналитики онлайн-платформы HeadHunter.

«В апреле 2024 в Югре было размещено 11,4 тысяч вакансий, что на 18,5% превышает прошлогодний показатель. Серьезнее всех год к году нарастили свое присутствие на рынке вакансий такие профобласти, как „Административный персонал“ (+56%), „Высший и средний менеджмент“ (+50%), „Домашний, обслуживающий персонал“ (+44%)», — сообщили специалисты платформы. Также среди востребованных сфер эксперты выделяют перевозки и рабочий персонал.

Чаще всего работодатели Югры предлагают вакансии с полной занятостью — больше половины от всех предложенных на рынке труда. Работать вахтовым методом предлагают в 21% вакансий, реже — посменно и с гибким графиком. Вакансии с «удаленкой» предлагает лишь 3% работодателей.

Ранее URA.RU писало о том, что по данным портала «Работа России», в ХМАО самыми востребованными специалистами стали подсобные рабочие, кондукторы и электромонтеры. Водителям-вахтовикам предлагают до 240 тысяч рублей за вахту.

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С 2023 года среди работодателей Югры значительно вырос спрос на административный персонал, менеджеров и рабочих. Такую статистику URA.RU предоставили аналитики онлайн-платформы HeadHunter. «В апреле 2024 в Югре было размещено 11,4 тысяч вакансий, что на 18,5% превышает прошлогодний показатель. Серьезнее всех год к году нарастили свое присутствие на рынке вакансий такие профобласти, как „Административный персонал“ (+56%), „Высший и средний менеджмент“ (+50%), „Домашний, обслуживающий персонал“ (+44%)», — сообщили специалисты платформы. Также среди востребованных сфер эксперты выделяют перевозки и рабочий персонал. Чаще всего работодатели Югры предлагают вакансии с полной занятостью — больше половины от всех предложенных на рынке труда. Работать вахтовым методом предлагают в 21% вакансий, реже — посменно и с гибким графиком. Вакансии с «удаленкой» предлагает лишь 3% работодателей. Ранее URA.RU писало о том, что по данным портала «Работа России», в ХМАО самыми востребованными специалистами стали подсобные рабочие, кондукторы и электромонтеры. Водителям-вахтовикам предлагают до 240 тысяч рублей за вахту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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