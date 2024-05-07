Аналитики назвали самые востребованные профессии в ХМАО в 2024 году

HeadHunter: в 2024 году в Югре вырос спрос на администраторов и менеджеров

08 мая 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

В 2024 году в Югре вырос спрос на администраторов и менеджеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 2023 года среди работодателей Югры значительно вырос спрос на административный персонал, менеджеров и рабочих. Такую статистику URA.RU предоставили аналитики онлайн-платформы HeadHunter. «В апреле 2024 в Югре было размещено 11,4 тысяч вакансий, что на 18,5% превышает прошлогодний показатель. Серьезнее всех год к году нарастили свое присутствие на рынке вакансий такие профобласти, как „Административный персонал“ (+56%), „Высший и средний менеджмент“ (+50%), „Домашний, обслуживающий персонал“ (+44%)», — сообщили специалисты платформы. Также среди востребованных сфер эксперты выделяют перевозки и рабочий персонал. Чаще всего работодатели Югры предлагают вакансии с полной занятостью — больше половины от всех предложенных на рынке труда. Работать вахтовым методом предлагают в 21% вакансий, реже — посменно и с гибким графиком. Вакансии с «удаленкой» предлагает лишь 3% работодателей. Ранее URA.RU писало о том, что по данным портала «Работа России», в ХМАО самыми востребованными специалистами стали подсобные рабочие, кондукторы и электромонтеры. Водителям-вахтовикам предлагают до 240 тысяч рублей за вахту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 2023 года среди работодателей Югры значительно вырос спрос на административный персонал, менеджеров и рабочих. Такую статистику URA.RU предоставили аналитики онлайн-платформы HeadHunter. «В апреле 2024 в Югре было размещено 11,4 тысяч вакансий, что на 18,5% превышает прошлогодний показатель. Серьезнее всех год к году нарастили свое присутствие на рынке вакансий такие профобласти, как „Административный персонал“ (+56%), „Высший и средний менеджмент“ (+50%), „Домашний, обслуживающий персонал“ (+44%)», — сообщили специалисты платформы. Также среди востребованных сфер эксперты выделяют перевозки и рабочий персонал. Чаще всего работодатели Югры предлагают вакансии с полной занятостью — больше половины от всех предложенных на рынке труда. Работать вахтовым методом предлагают в 21% вакансий, реже — посменно и с гибким графиком. Вакансии с «удаленкой» предлагает лишь 3% работодателей. Ранее URA.RU писало о том, что по данным портала «Работа России», в ХМАО самыми востребованными специалистами стали подсобные рабочие, кондукторы и электромонтеры. Водителям-вахтовикам предлагают до 240 тысяч рублей за вахту.