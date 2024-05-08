Второго фигуранта по делу Иванова тоже оставили под стражей

Второго фигуранта по делу Иванова оставили под арестом до 23 июня
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Сергей Бородин пробудет в СИЗО до 23 июня Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Мосгорсуд оставил под стражей второго фигуранта дела о взятке экс-замминистра обороны Тимура Иванова Сергея Бородина. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

«Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Сергея Бородина на постановление Басманного районного суда города Москвы и оставил постановление без изменения», — говорится в сообщении. Уточняется, что Бородин останется в заключении до 23 июня текущего года.

Ранее стало известно, что Иванов был задержан и арестован по подозрению в получении взятки в размере более миллиарда рублей. Позже в СИЗО был отправлен Бородин. По данным следствия, он вместе с экс-замминистра вступил в сговор с третьими лицами, пишет MK.RU.

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Мосгорсуд оставил под стражей второго фигуранта дела о взятке экс-замминистра обороны Тимура Иванова Сергея Бородина. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. «Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Сергея Бородина на постановление Басманного районного суда города Москвы и оставил постановление без изменения», — говорится в сообщении. Уточняется, что Бородин останется в заключении до 23 июня текущего года. Ранее стало известно, что Иванов был задержан и арестован по подозрению в получении взятки в размере более миллиарда рублей. Позже в СИЗО был отправлен Бородин. По данным следствия, он вместе с экс-замминистра вступил в сговор с третьими лицами, пишет MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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