Второго фигуранта по делу Иванова тоже оставили под стражей

Второго фигуранта по делу Иванова оставили под арестом до 23 июня

Сергей Бородин пробудет в СИЗО до 23 июня Фото: Пресс-служба Басманного суда https://t.me/moscowcourts/3093

новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Мосгорсуд оставил под стражей второго фигуранта дела о взятке экс-замминистра обороны Тимура Иванова Сергея Бородина. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

«Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Сергея Бородина на постановление Басманного районного суда города Москвы и оставил постановление без изменения», — говорится в сообщении. Уточняется, что Бородин останется в заключении до 23 июня текущего года.

Ранее стало известно, что Иванов был задержан и арестован по подозрению в получении взятки в размере более миллиарда рублей. Позже в СИЗО был отправлен Бородин. По данным следствия, он вместе с экс-замминистра вступил в сговор с третьими лицами, пишет MK.RU .