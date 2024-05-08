Второго фигуранта по делу Иванова тоже оставили под стражей

Мосгорсуд оставил под стражей второго фигуранта дела о взятке экс-замминистра обороны Тимура Иванова Сергея Бородина. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
«Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Сергея Бородина на постановление Басманного районного суда города Москвы и оставил постановление без изменения», — говорится в сообщении. Уточняется, что Бородин останется в заключении до 23 июня текущего года.
Ранее стало известно, что Иванов был задержан и арестован по подозрению в получении взятки в размере более миллиарда рублей. Позже в СИЗО был отправлен Бородин. По данным следствия, он вместе с экс-замминистра вступил в сговор с третьими лицами, пишет
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.