В Челябинске наградили сотрудников полиции, вернувшихся со спецоперации. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Михаила Скокова, начальника ГУ МВД по Челябинской области. Челябинск, скоков михаил
Награды вручил генерал полиции Михаил Скоков Фото:

В Челябинской области наградили сотрудников полиции, вернувшихся из командировки в зону проведения спецоперации. Награды вручал начальник ГУ МВД региона генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Три месяца южноуральские полицейские обеспечивали правопорядок в новых регионах страны и оказывали помощь местному населению. Сотрудникам органов внутренних дел региона, достойно выполнившим поставленные Министерством внутренних дел РФ задачи, начальник ГУ МВД области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков вручил ведомственные награды», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Скоков поблагодарил коллег за выполненные с честью поставленные задачи в непростых условиях. Мужчины и женщины получили нагрудные знаки МВД России «За отличие в службе в особых условиях». Генерал уточнил, что из служебных командировок на передовую вернулись уже более 150 сотрудников внутренних дел.

«Ваш труд высоко оценен руководством государства и ведомства. Восемь сотрудников представлены к государственным наградам, и в скором времени их будет еще больше», — добавил Скоков.

Генерал отметил, что во время командировок семьям сотрудников полиции уделяется особое внимание. Полицейские взяли шефство над оставшимися дома их родными, окружив заботой и вниманием. Начальник Главка поздравил всех с наступающим праздником Великой Победы и пожелал всем крепкого здоровья, радости и благополучия.

Генерал Скоков наградил сотрудников полиции, вернувшихся из командировки в зону проведения спецоперации
Генерал Скоков наградил сотрудников полиции, вернувшихся из командировки в зону проведения спецоперации

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области наградили сотрудников полиции, вернувшихся из командировки в зону проведения спецоперации. Награды вручал начальник ГУ МВД региона генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Три месяца южноуральские полицейские обеспечивали правопорядок в новых регионах страны и оказывали помощь местному населению. Сотрудникам органов внутренних дел региона, достойно выполнившим поставленные Министерством внутренних дел РФ задачи, начальник ГУ МВД области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков вручил ведомственные награды», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. Скоков поблагодарил коллег за выполненные с честью поставленные задачи в непростых условиях. Мужчины и женщины получили нагрудные знаки МВД России «За отличие в службе в особых условиях». Генерал уточнил, что из служебных командировок на передовую вернулись уже более 150 сотрудников внутренних дел. «Ваш труд высоко оценен руководством государства и ведомства. Восемь сотрудников представлены к государственным наградам, и в скором времени их будет еще больше», — добавил Скоков. Генерал отметил, что во время командировок семьям сотрудников полиции уделяется особое внимание. Полицейские взяли шефство над оставшимися дома их родными, окружив заботой и вниманием. Начальник Главка поздравил всех с наступающим праздником Великой Победы и пожелал всем крепкого здоровья, радости и благополучия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...