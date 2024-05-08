В Челябинске наградили сотрудников полиции, вернувшихся со спецоперации. Фото

08 мая 2024 в 18:48 Размер текста - 17 +

Награды вручил генерал полиции Михаил Скоков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области наградили сотрудников полиции, вернувшихся из командировки в зону проведения спецоперации. Награды вручал начальник ГУ МВД региона генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Три месяца южноуральские полицейские обеспечивали правопорядок в новых регионах страны и оказывали помощь местному населению. Сотрудникам органов внутренних дел региона, достойно выполнившим поставленные Министерством внутренних дел РФ задачи, начальник ГУ МВД области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков вручил ведомственные награды», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. Скоков поблагодарил коллег за выполненные с честью поставленные задачи в непростых условиях. Мужчины и женщины получили нагрудные знаки МВД России «За отличие в службе в особых условиях». Генерал уточнил, что из служебных командировок на передовую вернулись уже более 150 сотрудников внутренних дел. «Ваш труд высоко оценен руководством государства и ведомства. Восемь сотрудников представлены к государственным наградам, и в скором времени их будет еще больше», — добавил Скоков. Генерал отметил, что во время командировок семьям сотрудников полиции уделяется особое внимание. Полицейские взяли шефство над оставшимися дома их родными, окружив заботой и вниманием. Начальник Главка поздравил всех с наступающим праздником Великой Победы и пожелал всем крепкого здоровья, радости и благополучия. Генерал Скоков наградил сотрудников полиции, вернувшихся из командировки в зону проведения спецоперации Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области наградили сотрудников полиции, вернувшихся из командировки в зону проведения спецоперации. Награды вручал начальник ГУ МВД региона генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Три месяца южноуральские полицейские обеспечивали правопорядок в новых регионах страны и оказывали помощь местному населению. Сотрудникам органов внутренних дел региона, достойно выполнившим поставленные Министерством внутренних дел РФ задачи, начальник ГУ МВД области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков вручил ведомственные награды», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. Скоков поблагодарил коллег за выполненные с честью поставленные задачи в непростых условиях. Мужчины и женщины получили нагрудные знаки МВД России «За отличие в службе в особых условиях». Генерал уточнил, что из служебных командировок на передовую вернулись уже более 150 сотрудников внутренних дел. «Ваш труд высоко оценен руководством государства и ведомства. Восемь сотрудников представлены к государственным наградам, и в скором времени их будет еще больше», — добавил Скоков. Генерал отметил, что во время командировок семьям сотрудников полиции уделяется особое внимание. Полицейские взяли шефство над оставшимися дома их родными, окружив заботой и вниманием. Начальник Главка поздравил всех с наступающим праздником Великой Победы и пожелал всем крепкого здоровья, радости и благополучия.