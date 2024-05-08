В Тюменской области приступили к ремонту самых загруженных дорог

08 мая 2024 в 18:36 Размер текста - 17 +

В 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на Обходе Тюмени будут отремонтированы мост через р. Тура и два путепровода Фото: Илья Московец © URA.RU Дорожные службы Тюменской области приступили к работам по ремонту дорог на Обходе города Тюмени и на трассе Тюмень-Боровский-Богандинский, которые испытывают высокую транспортную нагрузку. Об этом сообщает telegram-канал Главного управления строительства (ГУС) региона. «Дорожные службы приступили к ремонту самых загруженных дорог Тюменской области. Подрядные организации вышли на ремонт двух ключевых участков региональных автомобильных дорог в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“. Работы начались на Обходе Тюмени и автодороге Тюмень — Боровский — Богандинский, которые являются одними из самых загруженных трасс», — указано в сообщении ГУС Тюменской области. Там добавили, что загруженность некоторых участков указанных автодорог достигает 50000 машин в сутки. Это приводит к быстрому износу дорожного покрытия, поэтому трассы ежегодно ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дорожные службы Тюменской области приступили к работам по ремонту дорог на Обходе города Тюмени и на трассе Тюмень-Боровский-Богандинский, которые испытывают высокую транспортную нагрузку. Об этом сообщает telegram-канал Главного управления строительства (ГУС) региона. «Дорожные службы приступили к ремонту самых загруженных дорог Тюменской области. Подрядные организации вышли на ремонт двух ключевых участков региональных автомобильных дорог в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“. Работы начались на Обходе Тюмени и автодороге Тюмень — Боровский — Богандинский, которые являются одними из самых загруженных трасс», — указано в сообщении ГУС Тюменской области. Там добавили, что загруженность некоторых участков указанных автодорог достигает 50000 машин в сутки. Это приводит к быстрому износу дорожного покрытия, поэтому трассы ежегодно ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».