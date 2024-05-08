В Тюменской области приступили к ремонту самых загруженных дорог

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путинский автобан. Екатеринбург – Пермь, дорожные работы, трасса, автобан, ремонт дороги, дорога, трасса р-242
В 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на Обходе Тюмени будут отремонтированы мост через р. Тура и два путепровода Фото:

Дорожные службы Тюменской области приступили к работам по ремонту дорог на Обходе города Тюмени и на трассе Тюмень-Боровский-Богандинский, которые испытывают высокую транспортную нагрузку. Об этом сообщает telegram-канал Главного управления строительства (ГУС) региона.

«Дорожные службы приступили к ремонту самых загруженных дорог Тюменской области. Подрядные организации вышли на ремонт двух ключевых участков региональных автомобильных дорог в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“. Работы начались на Обходе Тюмени и автодороге Тюмень — Боровский — Богандинский, которые являются одними из самых загруженных трасс», — указано в сообщении ГУС Тюменской области.

Там добавили, что загруженность некоторых участков указанных автодорог достигает 50000 машин в сутки. Это приводит к быстрому износу дорожного покрытия, поэтому трассы ежегодно ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дорожные службы Тюменской области приступили к работам по ремонту дорог на Обходе города Тюмени и на трассе Тюмень-Боровский-Богандинский, которые испытывают высокую транспортную нагрузку. Об этом сообщает telegram-канал Главного управления строительства (ГУС) региона. «Дорожные службы приступили к ремонту самых загруженных дорог Тюменской области. Подрядные организации вышли на ремонт двух ключевых участков региональных автомобильных дорог в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“. Работы начались на Обходе Тюмени и автодороге Тюмень — Боровский — Богандинский, которые являются одними из самых загруженных трасс», — указано в сообщении ГУС Тюменской области. Там добавили, что загруженность некоторых участков указанных автодорог достигает 50000 машин в сутки. Это приводит к быстрому износу дорожного покрытия, поэтому трассы ежегодно ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...