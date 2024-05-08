Свердловчане пострадали в крупном пожаре в частном секторе. Видео

08 мая 2024 в 19:27 Размер текста - 17 +

Огонь охватил 400 квадратных метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Алапаевске (Свердловская область) вечером 8 мая огонь охватил два частных дома на площади 400 квадратных метров. В пожаре пострадали жильцы, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Сегодня в 18:02 поступило сообщение о пожаре в Алапаевске на улице Бочкарева. На площади 400 квадратных метров горят два частных жилых дома и надворные постройки. Есть пострадавшие», — следует из сообщения. На месте происшествия работают спасатели. Также возле горящих домов собрались местные жители. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Алапаевске (Свердловская область) вечером 8 мая огонь охватил два частных дома на площади 400 квадратных метров. В пожаре пострадали жильцы, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Сегодня в 18:02 поступило сообщение о пожаре в Алапаевске на улице Бочкарева. На площади 400 квадратных метров горят два частных жилых дома и надворные постройки. Есть пострадавшие», — следует из сообщения. На месте происшествия работают спасатели. Также возле горящих домов собрались местные жители.