Огонь охватил 400 квадратных метров
В Алапаевске (Свердловская область) вечером 8 мая огонь охватил два частных дома на площади 400 квадратных метров. В пожаре пострадали жильцы, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Сегодня в 18:02 поступило сообщение о пожаре в Алапаевске на улице Бочкарева. На площади 400 квадратных метров горят два частных жилых дома и надворные постройки. Есть пострадавшие», — следует из сообщения.
На месте происшествия работают спасатели. Также возле горящих домов собрались местные жители.
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