Свердловчане пострадали в крупном пожаре в частном секторе. Видео

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Пожарные учения в Сима-ленде. Екатеринбург, пожарная охрана, телефон01, вызов мчс
Огонь охватил 400 квадратных метров Фото:

В Алапаевске (Свердловская область) вечером 8 мая огонь охватил два частных дома на площади 400 квадратных метров. В пожаре пострадали жильцы, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Сегодня в 18:02 поступило сообщение о пожаре в Алапаевске на улице Бочкарева. На площади 400 квадратных метров горят два частных жилых дома и надворные постройки. Есть пострадавшие», — следует из сообщения.

На месте происшествия работают спасатели. Также возле горящих домов собрались местные жители.

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В Алапаевске (Свердловская область) вечером 8 мая огонь охватил два частных дома на площади 400 квадратных метров. В пожаре пострадали жильцы, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Сегодня в 18:02 поступило сообщение о пожаре в Алапаевске на улице Бочкарева. На площади 400 квадратных метров горят два частных жилых дома и надворные постройки. Есть пострадавшие», — следует из сообщения. На месте происшествия работают спасатели. Также возле горящих домов собрались местные жители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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