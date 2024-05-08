В гордуму Челябинска выдвинется участница СВО с позывным «Багира»

08 мая 2024 в 19:52 Размер текста - 17 +

По линии «Единой России» в челябинскую гордуму пойдут пять участников СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 Участница СВО, фельдшер артиллерийского дивизиона Светлана Гореликова с позывным «Багира» выдвинулась на праймериз «Единой России» для участия в выборах в гордуму Челябинска. Об этом URA.RU сообщили 8 мая в реготделении «Единой России». «Гореликова будет участвовать в праймериз по одному из одномандатных округов в Калининском районе», — пояснили в ЕР. Гореликова отправилась на СВО в ноябре 2022 года. До этого она работала медсестрой областной больницы № 3, а затем в лазарете санчасти ЧВВАКУШ. Гореликова имеет награду — медаль «За воинскую доблесть» II степени. Ранее предполагалось, что по четырем округам Калининского района будут выдвигаться Илья Исайчук, Антон Рыжий, Александр Спицын и Денис Лапотышкин. Все они являются действующими депутатами Калининского райсовета, а Лапотышкин и Спицын входят еще в состав гордумы Челябинска. Но Спицын решил не баллотироваться по одномандатному округу и подал заявление на праймериз для выдвижения по партийным спискам. В ЕР стали искать замену Спицыну и остановились на кандидатуре Гореликовой. Прием документов 8 мая завершается на праймериз ЕР. Из числа участников СВО заявления подали Сергей Бормотов (позывной «Танцор»), Артем Барбашин и депутат Госдумы Олег Голиков. Выборы в гордуму Челябинска пройдут в сентябре. Горожане должны избрать 25 депутатов по одномандатным округам и 12 по партийным спискам. Выборы будут прямыми. В два прежних созыва гордума формировалась из числа депутатов семи райсоветов, которые прекратят свое существование в сентябре 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участница СВО, фельдшер артиллерийского дивизиона Светлана Гореликова с позывным «Багира» выдвинулась на праймериз «Единой России» для участия в выборах в гордуму Челябинска. Об этом URA.RU сообщили 8 мая в реготделении «Единой России». «Гореликова будет участвовать в праймериз по одному из одномандатных округов в Калининском районе», — пояснили в ЕР. Гореликова отправилась на СВО в ноябре 2022 года. До этого она работала медсестрой областной больницы № 3, а затем в лазарете санчасти ЧВВАКУШ. Гореликова имеет награду — медаль «За воинскую доблесть» II степени. Ранее предполагалось, что по четырем округам Калининского района будут выдвигаться Илья Исайчук, Антон Рыжий, Александр Спицын и Денис Лапотышкин. Все они являются действующими депутатами Калининского райсовета, а Лапотышкин и Спицын входят еще в состав гордумы Челябинска. Но Спицын решил не баллотироваться по одномандатному округу и подал заявление на праймериз для выдвижения по партийным спискам. В ЕР стали искать замену Спицыну и остановились на кандидатуре Гореликовой. Прием документов 8 мая завершается на праймериз ЕР. Из числа участников СВО заявления подали Сергей Бормотов (позывной «Танцор»), Артем Барбашин и депутат Госдумы Олег Голиков. Выборы в гордуму Челябинска пройдут в сентябре. Горожане должны избрать 25 депутатов по одномандатным округам и 12 по партийным спискам. Выборы будут прямыми. В два прежних созыва гордума формировалась из числа депутатов семи райсоветов, которые прекратят свое существование в сентябре 2024 года.