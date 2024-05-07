07 мая 2024

ЕР ведет двух участников СВО в гордуму Челябинска. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Исполком. Челябинск
Десантники Артем Барбашин (в центре) и Сергей Бормотов (справа) официально сдали документы на участие в праймериз Фото:

Участники спецоперации на Украине Сергей Бормотов (позывной «Танцор») и Артем Барбашин 8 мая официально подали документы на участие в праймериз в гордуму Челябинска. Об этом передает с места событий корреспондент URA.RU.

Бормотов, руководитель и хореограф образцового коллектива бального танца с началом СВО ушел на фронт добровольцем с позывным «Танцор» и вернулся спустя восемь месяцев с орденом Святого Георгия 4-й степени. Сейчас он занимается организацией региональной Ассоциации ветеранов СВО, участвует в работе со школьниками и, при поддержке госфонда «Защитники Отечества» реализует проект «Школа бальных танцев» для жен и вдов участников СВО. По информации URA.RU, Бормотов будет баллотироваться по одному из одномандатных округов в Советском районе Челябинска.

Майор десанта Барбашин с детства мечтал стать военным. После школы поступил в Суворовское училище, а затем в Рязанское училище ВДВ. Служил в Сирии, принимал участие в освобождении Крыма и в специальной военной операции. Предполагается, что он пойдет на выборы в Курчатовском районе.

Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов.

Исполком. Челябинск
Фото:
Исполком. Челябинск
Фото:

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Участники спецоперации на Украине Сергей Бормотов (позывной «Танцор») и Артем Барбашин 8 мая официально подали документы на участие в праймериз в гордуму Челябинска. Об этом передает с места событий корреспондент URA.RU. Бормотов, руководитель и хореограф образцового коллектива бального танца с началом СВО ушел на фронт добровольцем с позывным «Танцор» и вернулся спустя восемь месяцев с орденом Святого Георгия 4-й степени. Сейчас он занимается организацией региональной Ассоциации ветеранов СВО, участвует в работе со школьниками и, при поддержке госфонда «Защитники Отечества» реализует проект «Школа бальных танцев» для жен и вдов участников СВО. По информации URA.RU, Бормотов будет баллотироваться по одному из одномандатных округов в Советском районе Челябинска. Майор десанта Барбашин с детства мечтал стать военным. После школы поступил в Суворовское училище, а затем в Рязанское училище ВДВ. Служил в Сирии, принимал участие в освобождении Крыма и в специальной военной операции. Предполагается, что он пойдет на выборы в Курчатовском районе. Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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