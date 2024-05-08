Губернатор Комарова в День Победы обратилась к землякам вместе с главой ДНР и героем Югры. Видео

Губернатор Комарова поздравила жителей ХМАО с Днем Победы

09 мая 2024 в 09:31 Размер текста - 17 +

Комарова поздравила югорчан с Днем Победы Фото: Виктория Баженова/пресс-служба УМВД ХМАО Губернатор ХМАО Наталья Комарова во время рабочей поездки в Донецкую Народную Республику записала видеоопоздравление с Днем Победы. В подшефной территории — городе Макеевка — к поздравлениям жителей ХМАО присоединились глава ДНР Денис Пушилин и участник специальной военной операции, обладатель знака «Герой Югры», полный кавалер Одена Мужества Артем А. с позывным «Крестик». «Дорогие ветераны, уважаемые югорчане, жители Донбасса, Макеевки! Мы вместе: я, губернатор ХМАО Наталья Комарова, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, поздравляем вас с Днем Победы! Записываем наше поздравление чуть раньше 9 мая в Макеевке у обелиска Славы, Вечного огня. Сейчас, через 79 лет, потомки победителей, герои нашего времени вновь противостоят нацизму, защищая Донбасс, Россию», — обратилась к югорчанам Комарова. Она отметила, что Югру и Новороссию связывают давние отношения, а сейчас ХМАО участвует в развитии Макеевки и Авдеевки в ДНР. «Югру и ДНР связывают люди, и это дает нам сил сейчас и давало сил в прошлом. От нас зависит, насколько правильный фундамент мы заложим, чтобы это давало сил и следующим поколениям», — добавил Пушилин. Автор видео: группа Натальи Комаровой в социальной сети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ХМАО Наталья Комарова во время рабочей поездки в Донецкую Народную Республику записала видеоопоздравление с Днем Победы. В подшефной территории — городе Макеевка — к поздравлениям жителей ХМАО присоединились глава ДНР Денис Пушилин и участник специальной военной операции, обладатель знака «Герой Югры», полный кавалер Одена Мужества Артем А. с позывным «Крестик». «Дорогие ветераны, уважаемые югорчане, жители Донбасса, Макеевки! Мы вместе: я, губернатор ХМАО Наталья Комарова, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, поздравляем вас с Днем Победы! Записываем наше поздравление чуть раньше 9 мая в Макеевке у обелиска Славы, Вечного огня. Сейчас, через 79 лет, потомки победителей, герои нашего времени вновь противостоят нацизму, защищая Донбасс, Россию», — обратилась к югорчанам Комарова. Она отметила, что Югру и Новороссию связывают давние отношения, а сейчас ХМАО участвует в развитии Макеевки и Авдеевки в ДНР. «Югру и ДНР связывают люди, и это дает нам сил сейчас и давало сил в прошлом. От нас зависит, насколько правильный фундамент мы заложим, чтобы это давало сил и следующим поколениям», — добавил Пушилин. Автор видео: группа Натальи Комаровой в социальной сети «ВКонтакте»