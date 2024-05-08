На Ямале обнаружили рыбу с ненаступившей датой изготовления

Россельхознадзор обнаружил в ЯНАО рыбу с ненаступившей датой вылова Фото: Илья Московец © URA.RU

Россельхознадзор выявил на Ямале подделку производственных сертификатов. Рыбу, выловленную в начале мая, производитель решил зарегистрировать как выработанную в конце месяца. Об этом сообщили на официальном сайте Россельхознадзора.

«Предприятием ООО „Ямал фиш компани“ (Приуральский район, село Аксарка) 3 мая оформлены производственные сертификаты на рыбу мороженную — щуку, налима, леща в количестве 4830 кг, с датой выработки 29—30 мая 2024 года», — сказано в сообщении.

Производителю направили предостережение о недопустимости подобных нарушений. В результате мер, принятых сотрудниками Россельхознадзора недочеты были устранены. Ранее URA.RU сообщало о том что ведомство обнаружило опасные нарушения в фастфудах Салехарда и Нового Уренгоя.