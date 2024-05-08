Россельхознадзор выявил на Ямале подделку производственных сертификатов. Рыбу, выловленную в начале мая, производитель решил зарегистрировать как выработанную в конце месяца. Об этом сообщили на официальном сайте Россельхознадзора.
«Предприятием ООО „Ямал фиш компани“ (Приуральский район, село Аксарка) 3 мая оформлены производственные сертификаты на рыбу мороженную — щуку, налима, леща в количестве 4830 кг, с датой выработки 29—30 мая 2024 года», — сказано в сообщении.
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Россельхознадзор выявил на Ямале подделку производственных сертификатов. Рыбу, выловленную в начале мая, производитель решил зарегистрировать как выработанную в конце месяца. Об этом сообщили на официальном сайте Россельхознадзора. «Предприятием ООО „Ямал фиш компани“ (Приуральский район, село Аксарка) 3 мая оформлены производственные сертификаты на рыбу мороженную — щуку, налима, леща в количестве 4830 кг, с датой выработки 29—30 мая 2024 года», — сказано в сообщении. Производителю направили предостережение о недопустимости подобных нарушений. В результате мер, принятых сотрудниками Россельхознадзора недочеты были устранены. Ранее URA.RU сообщало о том что ведомство обнаружило опасные нарушения в фастфудах Салехарда и Нового Уренгоя.