В ЯНАО нашли рыбу из будущего

На Ямале обнаружили рыбу с ненаступившей датой изготовления
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, улов, щука, рыба, рыбалка, рука
Россельхознадзор обнаружил в ЯНАО рыбу с ненаступившей датой вылова Фото:

Россельхознадзор выявил на Ямале подделку производственных сертификатов. Рыбу, выловленную в начале мая, производитель решил зарегистрировать как выработанную в конце месяца. Об этом сообщили на официальном сайте Россельхознадзора.

«Предприятием ООО „Ямал фиш компани“ (Приуральский район, село Аксарка) 3 мая оформлены производственные сертификаты на рыбу мороженную — щуку, налима, леща в количестве 4830 кг, с датой выработки 29—30 мая 2024 года», — сказано в сообщении.

Производителю направили предостережение о недопустимости подобных нарушений. В результате мер, принятых сотрудниками Россельхознадзора недочеты были устранены. Ранее URA.RU сообщало о том что ведомство обнаружило опасные нарушения в фастфудах Салехарда и Нового Уренгоя.

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Россельхознадзор выявил на Ямале подделку производственных сертификатов. Рыбу, выловленную в начале мая, производитель решил зарегистрировать как выработанную в конце месяца. Об этом сообщили на официальном сайте Россельхознадзора. «Предприятием ООО „Ямал фиш компани“ (Приуральский район, село Аксарка) 3 мая оформлены производственные сертификаты на рыбу мороженную — щуку, налима, леща в количестве 4830 кг, с датой выработки 29—30 мая 2024 года», — сказано в сообщении. Производителю направили предостережение о недопустимости подобных нарушений. В результате мер, принятых сотрудниками Россельхознадзора недочеты были устранены. Ранее URA.RU сообщало о том что ведомство обнаружило опасные нарушения в фастфудах Салехарда и Нового Уренгоя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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