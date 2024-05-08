Под Екатеринбургом полыхает дом, слышны взрывы. Фото, видео

08 мая 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

Огонь перекинулся на забор соседнего дома Фото: читатель URA.RU В коттеджном поселке Шато-2 под Екатеринбургом вечером 8 мая огонь охватил частный дом. Усугубляют ситуацию баллоны с краской внутри здания, которые начали взрываться. Пострадали два человека, рассказал URA.RU читатель агентства. «В Шато-2 (Шайдурово) загорелся частный дом, огонь уже перекинулся на соседний забор — может перейти на другое здание. В горящем доме взрываются баллоны с краской. Два жителя отделались легкими ожогами», — сказал собеседник. Из-за ЧП электричество отключили на всей линии. По словам очевидца, на место происшествия вызвали сотрудников МЧС и скорой помощи. «В пожаре пострадала собака», — отметил свидетель инцидента. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там отметили, что сообщение о ЧП поступило в 20:10. «На площади 100 квадратных метров горит садовый дом. Информации о пострадавших не поступало. В тушении пожара участвуют шесть специалистов и две единицы техники. Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации пожара», — отметили в ведомстве. Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В коттеджном поселке Шато-2 под Екатеринбургом вечером 8 мая огонь охватил частный дом. Усугубляют ситуацию баллоны с краской внутри здания, которые начали взрываться. Пострадали два человека, рассказал URA.RU читатель агентства. «В Шато-2 (Шайдурово) загорелся частный дом, огонь уже перекинулся на соседний забор — может перейти на другое здание. В горящем доме взрываются баллоны с краской. Два жителя отделались легкими ожогами», — сказал собеседник. Из-за ЧП электричество отключили на всей линии. По словам очевидца, на место происшествия вызвали сотрудников МЧС и скорой помощи. «В пожаре пострадала собака», — отметил свидетель инцидента. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там отметили, что сообщение о ЧП поступило в 20:10. «На площади 100 квадратных метров горит садовый дом. Информации о пострадавших не поступало. В тушении пожара участвуют шесть специалистов и две единицы техники. Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации пожара», — отметили в ведомстве.