В духовной столице Урала меняется власть

Мэр Верхотурья Лиханов заявился на праймериз

29 мая 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

Сам Алексей Лиханов говорит, что для него участие в выборах — возможность проверить свой рейтинг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Верхотурья (считается духовной столицей Урала из-за большого количества старых храмов) Алексей Лиханов готовится к отставке. Он собрался на выборы в местную думу и уже победил на праймериз «Единой России». Его ключевой зам, Лариса Литовских, предчувствуя перемены, уволилась. «В праймериз я действительно участвовал, прошел с хорошим результатом. Значит, есть доверие со стороны людей. Буду заявляться на выборы или нет, пока не знаю, в раздумьях», — пояснил сам Лиханов URA.RU. Разговоры, что он может покинуть пост мэра, назвал преждевременными. При этом сразу два источника агентства в областной власти заявили, что Лиханов именно уходит — вероятно, на пост спикера думы (при благоприятном исходе выборов), который сейчас занимает его товарищ Игорь Комарницкий. «Будет сохранена преемственность», — подчеркнул один из источников, указывая, что перемены в местной власти будут якобы не столь глобальные, как может показаться со стороны. Выборы в верхотурскую думу пройдут в сентябре. Всего предстоит избрать 16 депутатов — по четырем четырехмандатным округам. Лиханову 60 лет. Он — экс-начальник местной исправительной колонии — впервые возглавил Верхотурье в 2011 году. Литовских устроилась в мэрию в это же время, прежде она трудилась в Росреестре. Она считалась столь влиятельной в городе, что ей то и дело приписывали мэрские амбиции, в то время как самой Литовских было комфортнее в роли «серого кардинала». Ее вес на территории демонстрирует то, что Лиханову в апреле — начале мая пришлось договариваться с ней при формировании списка кандидатов в депутаты думы от ЕР. Он в итоге поменялся незначительно: по одной версии, корректировки внес политической вице-губернатор Олег Чемезов, по другой — полпред губернатора в Северном округе Александр Вервейн. «Литовских подала в отставку потому, что поняла: после ухода Лиханова ее роль в муниципалитете будет значительно снижена», — объясняет увольнение Литовских один из анонимных собеседников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Верхотурья (считается духовной столицей Урала из-за большого количества старых храмов) Алексей Лиханов готовится к отставке. Он собрался на выборы в местную думу и уже победил на праймериз «Единой России». Его ключевой зам, Лариса Литовских, предчувствуя перемены, уволилась. «В праймериз я действительно участвовал, прошел с хорошим результатом. Значит, есть доверие со стороны людей. Буду заявляться на выборы или нет, пока не знаю, в раздумьях», — пояснил сам Лиханов URA.RU. Разговоры, что он может покинуть пост мэра, назвал преждевременными. При этом сразу два источника агентства в областной власти заявили, что Лиханов именно уходит — вероятно, на пост спикера думы (при благоприятном исходе выборов), который сейчас занимает его товарищ Игорь Комарницкий. «Будет сохранена преемственность», — подчеркнул один из источников, указывая, что перемены в местной власти будут якобы не столь глобальные, как может показаться со стороны. Выборы в верхотурскую думу пройдут в сентябре. Всего предстоит избрать 16 депутатов — по четырем четырехмандатным округам. Лиханову 60 лет. Он — экс-начальник местной исправительной колонии — впервые возглавил Верхотурье в 2011 году. Литовских устроилась в мэрию в это же время, прежде она трудилась в Росреестре. Она считалась столь влиятельной в городе, что ей то и дело приписывали мэрские амбиции, в то время как самой Литовских было комфортнее в роли «серого кардинала». Ее вес на территории демонстрирует то, что Лиханову в апреле — начале мая пришлось договариваться с ней при формировании списка кандидатов в депутаты думы от ЕР. Он в итоге поменялся незначительно: по одной версии, корректировки внес политической вице-губернатор Олег Чемезов, по другой — полпред губернатора в Северном округе Александр Вервейн. «Литовских подала в отставку потому, что поняла: после ухода Лиханова ее роль в муниципалитете будет значительно снижена», — объясняет увольнение Литовских один из анонимных собеседников.