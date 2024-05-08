В сети появились кадры с генералом Суровикиным в самолете

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Генерал Суровикин.stock, суровикин сергей,  stock
Сергей Суровикин долгое время не выходил на связь Фото:

В интернете появилось видео с генералом Сергеем Суровикиным. Ранее СМИ писали, что он находится в Африке для работы с ЧВК «Вагнер».

На кадрах Суровикин сидит в салоне самолета с пилоткой на голове. «С Богом!» — заявил генерал на видео. Материалы опубликовал военкор Борис Рожин в своем telegram-канале. Некоторые telegram-каналы распространяют версию о том, что Суровикин может лететь в Россию.

Ранее Суровикин пропал из медиапространства, после чего не было ничего известно о его местонахождении. Осенью 2023 года СМИ начали писать, что генерал улетел в Африку для взаимодействия с ЧВК «Вагнер», напоминает «Царьград».

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В интернете появилось видео с генералом Сергеем Суровикиным. Ранее СМИ писали, что он находится в Африке для работы с ЧВК «Вагнер». На кадрах Суровикин сидит в салоне самолета с пилоткой на голове. «С Богом!» — заявил генерал на видео. Материалы опубликовал военкор Борис Рожин в своем telegram-канале. Некоторые telegram-каналы распространяют версию о том, что Суровикин может лететь в Россию. Ранее Суровикин пропал из медиапространства, после чего не было ничего известно о его местонахождении. Осенью 2023 года СМИ начали писать, что генерал улетел в Африку для взаимодействия с ЧВК «Вагнер», напоминает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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