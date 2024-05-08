В сети появились кадры с генералом Суровикиным в самолете

08 мая 2024 в 22:34 Размер текста - 17 +

Сергей Суровикин долгое время не выходил на связь Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ В интернете появилось видео с генералом Сергеем Суровикиным. Ранее СМИ писали, что он находится в Африке для работы с ЧВК «Вагнер». На кадрах Суровикин сидит в салоне самолета с пилоткой на голове. «С Богом!» — заявил генерал на видео. Материалы опубликовал военкор Борис Рожин в своем telegram-канале. Некоторые telegram-каналы распространяют версию о том, что Суровикин может лететь в Россию. Ранее Суровикин пропал из медиапространства, после чего не было ничего известно о его местонахождении. Осенью 2023 года СМИ начали писать, что генерал улетел в Африку для взаимодействия с ЧВК «Вагнер», напоминает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В интернете появилось видео с генералом Сергеем Суровикиным. Ранее СМИ писали, что он находится в Африке для работы с ЧВК «Вагнер». На кадрах Суровикин сидит в салоне самолета с пилоткой на голове. «С Богом!» — заявил генерал на видео. Материалы опубликовал военкор Борис Рожин в своем telegram-канале. Некоторые telegram-каналы распространяют версию о том, что Суровикин может лететь в Россию. Ранее Суровикин пропал из медиапространства, после чего не было ничего известно о его местонахождении. Осенью 2023 года СМИ начали писать, что генерал улетел в Африку для взаимодействия с ЧВК «Вагнер», напоминает «Царьград».