РКН объяснил, почему крупнейший ресурс с аниме заблокировали в России

В Роскомнадзоре объяснили причину блокировки MyAnimeList Фото: Raul Ariano / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Крупнейшая в мире база данных аниме и манги MyAnimeList заблокирована на территории России. Решение принято из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили в Роскомнадзоре.

Ресурс, содержащий информацию о тысячах аниме-сериалов и манги, был внесен в реестр запрещенных сайтов. В ведомстве подтвердили, что блокировка связана с распространением контента, пропагандирующего нетрадиционные отношения передает РИА Новости.

MyAnimeList входит в число наиболее популярных платформ среди поклонников аниме по всему миру. На ресурсе размещались описания, рейтинги и обсуждения японских мультсериалов и комиксов.

