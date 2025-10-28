Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

РКН объяснил, почему крупнейший ресурс с аниме заблокировали в России

Крупнейшую базу аниме MyAnimeList заблокировали в России
28 октября 2025 в 13:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Роскомнадзоре объяснили причину блокировки MyAnimeList

В Роскомнадзоре объяснили причину блокировки MyAnimeList

Фото: Raul Ariano / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Крупнейшая в мире база данных аниме и манги MyAnimeList заблокирована на территории России. Решение принято из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили в Роскомнадзоре.

Ресурс, содержащий информацию о тысячах аниме-сериалов и манги, был внесен в реестр запрещенных сайтов. В ведомстве подтвердили, что блокировка связана с распространением контента, пропагандирующего нетрадиционные отношения передает РИА Новости.

MyAnimeList входит в число наиболее популярных платформ среди поклонников аниме по всему миру. На ресурсе размещались описания, рейтинги и обсуждения японских мультсериалов и комиксов.

Продолжение после рекламы

Ранее, в 2021 году, Роскомнадзор уже ограничивал доступ к отдельным страницам MyAnimeList, однако полная блокировка ресурса в России введена впервые. Решение о внесении сайта в реестр запрещенных было принято 22 октября 2025 года в связи с выявлением пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, подтвердили в ведомстве. MyAnimeList ежедневно посещали миллионы пользователей по всему миру.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал