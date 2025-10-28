РКН объяснил, почему крупнейший ресурс с аниме заблокировали в России
В Роскомнадзоре объяснили причину блокировки MyAnimeList
Фото: Raul Ariano / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Крупнейшая в мире база данных аниме и манги MyAnimeList заблокирована на территории России. Решение принято из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили в Роскомнадзоре.
Ресурс, содержащий информацию о тысячах аниме-сериалов и манги, был внесен в реестр запрещенных сайтов. В ведомстве подтвердили, что блокировка связана с распространением контента, пропагандирующего нетрадиционные отношения передает РИА Новости.
MyAnimeList входит в число наиболее популярных платформ среди поклонников аниме по всему миру. На ресурсе размещались описания, рейтинги и обсуждения японских мультсериалов и комиксов.
Ранее, в 2021 году, Роскомнадзор уже ограничивал доступ к отдельным страницам MyAnimeList, однако полная блокировка ресурса в России введена впервые. Решение о внесении сайта в реестр запрещенных было принято 22 октября 2025 года в связи с выявлением пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, подтвердили в ведомстве. MyAnimeList ежедневно посещали миллионы пользователей по всему миру.
