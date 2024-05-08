08 мая 2024

Спасатели потушили крупный пожар в частном секторе Екатеринбурга. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия пожара в доме 7 по улице Краснодонская. Курган, пожарная машина, последствия пожара, улица краснодонская 7
Пожар на 600 кв.м тушили более пяти часов Фото:

В Екатеринбурге сотрудники МЧС потушили крупный пожар в двух частных домах на проспекте Космонавтов, 232. Общая площадь возгорания составила 600 квадратных метров, рассказали в пресс-службе регионального управления ведомства.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу просп. Космонавтов, 232. На площади 600 кв.м сгорели надворные постройки и два частных жилых дома; повреждены: кровля, чердачное перекрытие, внутренняя отделка третьего частного жилого дома. В тушении пожара были задействованы 12 единиц техники, 34 человека личного состава. В 15:21 огонь был локализован, в 16:12 открытое горение ликвидировали, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 19:58», — пояснили в ГУ МЧС. Пострадавших нет.

Сообщение о пожаре в экстренные службы поступило в 14:10. В ликвидации огня приняли участие 37 человек личного состава и 13 единиц спецтехники.

Фото:
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге сотрудники МЧС потушили крупный пожар в двух частных домах на проспекте Космонавтов, 232. Общая площадь возгорания составила 600 квадратных метров, рассказали в пресс-службе регионального управления ведомства. «Поступило сообщение о пожаре по адресу просп. Космонавтов, 232. На площади 600 кв.м сгорели надворные постройки и два частных жилых дома; повреждены: кровля, чердачное перекрытие, внутренняя отделка третьего частного жилого дома. В тушении пожара были задействованы 12 единиц техники, 34 человека личного состава. В 15:21 огонь был локализован, в 16:12 открытое горение ликвидировали, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 19:58», — пояснили в ГУ МЧС. Пострадавших нет. Сообщение о пожаре в экстренные службы поступило в 14:10. В ликвидации огня приняли участие 37 человек личного состава и 13 единиц спецтехники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...