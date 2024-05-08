В Екатеринбурге сотрудники МЧС потушили крупный пожар в двух частных домах на проспекте Космонавтов, 232. Общая площадь возгорания составила 600 квадратных метров, рассказали в пресс-службе регионального управления ведомства.
«Поступило сообщение о пожаре по адресу просп. Космонавтов, 232. На площади 600 кв.м сгорели надворные постройки и два частных жилых дома; повреждены: кровля, чердачное перекрытие, внутренняя отделка третьего частного жилого дома. В тушении пожара были задействованы 12 единиц техники, 34 человека личного состава. В 15:21 огонь был локализован, в 16:12 открытое горение ликвидировали, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 19:58», — пояснили в ГУ МЧС. Пострадавших нет.
Сообщение о пожаре в экстренные службы поступило в 14:10. В ликвидации огня приняли участие 37 человек личного состава и 13 единиц спецтехники.
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