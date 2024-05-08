Бастрыкин проверит челябинца, который претендует на деньги погибшего на СВО сына

09 мая 2024 в 01:48 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поставил проверку на контроль в центральном аппарате СКР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку. Поводом для нее стала информация, что в Челябинске мужчина, бросивший семью много лет назад, теперь пытается завладеть деньгами сына, погибшего в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что в Челябинске мужчина, бросивший семью много лет назад, пытается завладеть деньгами сына, погибшего в ходе специальной военной операции. Участник СВО ранее написал завещание в пользу своих братьев, но оно было составлено некорректно, и теперь отец претендует на получение выплат», — говорится в заявлении СКР. Ранее житель Челябинска Валерий Костюк отказался от четверых детей ради единоличного получения выплат за погибшего за СВО сына. Об этом он заявил в эфире федерального телеканала. Сумма выплат достигает 16 миллионов рублей. «Они прекрасно знают, что они мне никто. Только с моей фамилией ходят. Что от меня-то сейчас хотят?», — заявил Костюк в ответ на звонок корреспондента телеканала НТВ. Вначале Костюк хотел поделить со всеми детьми, а затем передумал и перестал выходить на связь. Семья рассказала, что отец их бросил больше 10 лет назад, мама одна поднимала четверых детей, а затем заболела. Врачи подтвердили онкологическое заболевание. Один из сыновей, Евгений, со школы подрабатывал для того, чтобы помочь маме, а затем ради этого пошел служить по контракту. После смерти мамы Евгений составил завещание, в котором указал, что все выплаты должны достаться младшим братьям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку. Поводом для нее стала информация, что в Челябинске мужчина, бросивший семью много лет назад, теперь пытается завладеть деньгами сына, погибшего в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что в Челябинске мужчина, бросивший семью много лет назад, пытается завладеть деньгами сына, погибшего в ходе специальной военной операции. Участник СВО ранее написал завещание в пользу своих братьев, но оно было составлено некорректно, и теперь отец претендует на получение выплат», — говорится в заявлении СКР. Ранее житель Челябинска Валерий Костюк отказался от четверых детей ради единоличного получения выплат за погибшего за СВО сына. Об этом он заявил в эфире федерального телеканала. Сумма выплат достигает 16 миллионов рублей. «Они прекрасно знают, что они мне никто. Только с моей фамилией ходят. Что от меня-то сейчас хотят?», — заявил Костюк в ответ на звонок корреспондента телеканала НТВ. Вначале Костюк хотел поделить со всеми детьми, а затем передумал и перестал выходить на связь. Семья рассказала, что отец их бросил больше 10 лет назад, мама одна поднимала четверых детей, а затем заболела. Врачи подтвердили онкологическое заболевание. Один из сыновей, Евгений, со школы подрабатывал для того, чтобы помочь маме, а затем ради этого пошел служить по контракту. После смерти мамы Евгений составил завещание, в котором указал, что все выплаты должны достаться младшим братьям.