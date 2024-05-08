08 мая 2024

МЧС Свердловской области опубликовало экстренное предупреждение

МЧС Свердловской области опубликовала экстренное предупреждение
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В этот день следует отказаться от поездок на природу Фото:

Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. МЧС сообщает о сильных осадках и порывах ветра до 22 м/с, ожидаемых 9 мая, сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«По данным синоптиков 9 мая в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и порывы ветра до 22 м/с», — говорится в публикации.

В период непогоды следует отказаться от походов и отдыха на природе, а также от работы на открытом воздухе и на высоте. МЧС призывает к бдительности и соблюдению мер пожарной безопасности, особенно учитывая установленный в Свердловской области особый противопожарный режим.

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Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. МЧС сообщает о сильных осадках и порывах ветра до 22 м/с, ожидаемых 9 мая, сообщение опубликовано на сайте ведомства. «По данным синоптиков 9 мая в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и порывы ветра до 22 м/с», — говорится в публикации. В период непогоды следует отказаться от походов и отдыха на природе, а также от работы на открытом воздухе и на высоте. МЧС призывает к бдительности и соблюдению мер пожарной безопасности, особенно учитывая установленный в Свердловской области особый противопожарный режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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