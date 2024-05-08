МЧС Свердловской области опубликовало экстренное предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. МЧС сообщает о сильных осадках и порывах ветра до 22 м/с, ожидаемых 9 мая, сообщение опубликовано на сайте ведомства.
«По данным синоптиков 9 мая в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и порывы ветра до 22 м/с», — говорится в публикации.
В период непогоды следует отказаться от походов и отдыха на природе, а также от работы на открытом воздухе и на высоте. МЧС призывает к бдительности и соблюдению мер пожарной безопасности, особенно учитывая установленный в Свердловской области особый противопожарный режим.
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