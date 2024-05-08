В Екатеринбурге День Победы будет дождливым и ветреным

Парад Победы пройдет под дождем
В Екатеринбурге 9 мая будет пасмурным, дождливым и ветреным. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин.
«9 мая в Екатеринбурге будет пасмурно, ночью и утром дождь. Ветер юго-восточный, южный с порывами до 13 м/с», — пишет синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Температура 9 мая ночью — от пяти до семи градусов, а днем от семи до девяти градусов. В свою очередь МЧС предупреждало о порывах ветра в этот день до 22 м/с.
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