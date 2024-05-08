08 мая 2024

В Екатеринбурге День Победы будет дождливым и ветреным

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Финальная репетиция парада Победы. Екатеринбург , непогода, репетиция парада, дождевик, дождь
Парад Победы пройдет под дождем Фото:

В Екатеринбурге 9 мая будет пасмурным, дождливым и ветреным. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин.

«9 мая в Екатеринбурге будет пасмурно, ночью и утром дождь. Ветер юго-восточный, южный с порывами до 13 м/с», — пишет синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Температура 9 мая ночью — от пяти до семи градусов, а днем от семи до девяти градусов. В свою очередь МЧС предупреждало о порывах ветра в этот день до 22 м/с.

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В Екатеринбурге 9 мая будет пасмурным, дождливым и ветреным. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин. «9 мая в Екатеринбурге будет пасмурно, ночью и утром дождь. Ветер юго-восточный, южный с порывами до 13 м/с», — пишет синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Температура 9 мая ночью — от пяти до семи градусов, а днем от семи до девяти градусов. В свою очередь МЧС предупреждало о порывах ветра в этот день до 22 м/с.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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