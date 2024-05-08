Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов обратился к жителям региона с поздравлением по случаю 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Он выразил особую благодарность ветеранам и труженикам тыла, подчеркнув, что 9 Мая является символом общей памяти и гордости нации.
«Дорогие земляки, уважаемые ветераны, труженики тыла, жители Екатеринбурга, сердечно поздравляю вас с 79-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне. 9 Мая является для нас самым главным и дорогим праздником. Это общая память и гордость, история нашей большой страны, где в каждой семье бережно хранятся воспоминания о своих героях», — сказал мэр в видеообращении, опубликованном в telegram-канале «Глава Екатеринбурга Алексей Орлов».
Орлов напомнил о подвигах предков, которые в тяжелых условиях смогли одолеть врага и спасти Отечество, а также о тех, кто отдал жизнь за свободу страны. Он пожелал всем мира, здоровья и счастья, отметив, что память о подвиге предков будет жить вечно.
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