08 мая 2024

Мэр Орлов поздравил екатеринбуржцев с Днем Победы. Видео

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Тестовая поездка трехсекционного трамвая модели 71-639 «Кастор». Екатеринбург , куйвашев евгений, орлов алексей
Орлов пожелал всем мира, здоровья и счастья Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов обратился к жителям региона с поздравлением по случаю 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Он выразил особую благодарность ветеранам и труженикам тыла, подчеркнув, что 9 Мая является символом общей памяти и гордости нации.

«Дорогие земляки, уважаемые ветераны, труженики тыла, жители Екатеринбурга, сердечно поздравляю вас с 79-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне. 9 Мая является для нас самым главным и дорогим праздником. Это общая память и гордость, история нашей большой страны, где в каждой семье бережно хранятся воспоминания о своих героях», — сказал мэр в видеообращении, опубликованном в telegram-канале «Глава Екатеринбурга Алексей Орлов».

Орлов напомнил о подвигах предков, которые в тяжелых условиях смогли одолеть врага и спасти Отечество, а также о тех, кто отдал жизнь за свободу страны. Он пожелал всем мира, здоровья и счастья, отметив, что память о подвиге предков будет жить вечно.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов обратился к жителям региона с поздравлением по случаю 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Он выразил особую благодарность ветеранам и труженикам тыла, подчеркнув, что 9 Мая является символом общей памяти и гордости нации. «Дорогие земляки, уважаемые ветераны, труженики тыла, жители Екатеринбурга, сердечно поздравляю вас с 79-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне. 9 Мая является для нас самым главным и дорогим праздником. Это общая память и гордость, история нашей большой страны, где в каждой семье бережно хранятся воспоминания о своих героях», — сказал мэр в видеообращении, опубликованном в telegram-канале «Глава Екатеринбурга Алексей Орлов». Орлов напомнил о подвигах предков, которые в тяжелых условиях смогли одолеть врага и спасти Отечество, а также о тех, кто отдал жизнь за свободу страны. Он пожелал всем мира, здоровья и счастья, отметив, что память о подвиге предков будет жить вечно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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