Минобороны РФ заявило об атаках ВСУ в ночь на 9 Мая

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбила 15 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 VAMPIRE и один беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, по данным ведомства, были уничтожены два БПЛА над Брянской областью и три беспилотника над Курской областью.
«Дежурными средствами ПВО были уничтожены пятнадцать реактивных снарядов и один БПЛА над территорией Белгородской области», — сообщило Минобороны в своем telegram-канале. По информации ведомства, над Брянской областью уничтожено два дрона, над Курской областью — три.
Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что ночью 9 мая над Курской областью были обнаружены и уничтожены три дрона ВСУ. Он выразил благодарность военнослужащим, обеспечивающим безопасность в регионе, передает RT.
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