Минобороны РФ заявило об атаках ВСУ в ночь на 9 Мая

МО: ПВО сбило 15 снарядов РСЗО Vampire в ночь на 9 мая

09 мая 2024 в 09:33 Размер текста - 17 +

ПВО РФ ликвидировало шесть БПЛА Фото: Министерство обороны Великобритании Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбила 15 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 VAMPIRE и один беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, по данным ведомства, были уничтожены два БПЛА над Брянской областью и три беспилотника над Курской областью. «Дежурными средствами ПВО были уничтожены пятнадцать реактивных снарядов и один БПЛА над территорией Белгородской области», — сообщило Минобороны в своем telegram-канале. По информации ведомства, над Брянской областью уничтожено два дрона, над Курской областью — три. Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что ночью 9 мая над Курской областью были обнаружены и уничтожены три дрона ВСУ. Он выразил благодарность военнослужащим, обеспечивающим безопасность в регионе, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбила 15 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 VAMPIRE и один беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, по данным ведомства, были уничтожены два БПЛА над Брянской областью и три беспилотника над Курской областью. «Дежурными средствами ПВО были уничтожены пятнадцать реактивных снарядов и один БПЛА над территорией Белгородской области», — сообщило Минобороны в своем telegram-канале. По информации ведомства, над Брянской областью уничтожено два дрона, над Курской областью — три. Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что ночью 9 мая над Курской областью были обнаружены и уничтожены три дрона ВСУ. Он выразил благодарность военнослужащим, обеспечивающим безопасность в регионе, передает RT.