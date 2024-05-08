Губернатор Артюхов поздравил жителей Ямала с Днем Победы

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил жителей округа с Днем Победы. Он отметил необходимость сохранять память о подвиге предков, отстоявших независимость Родины.
«В этот торжественный день мы склоняем головы перед подвигом наших великих предков, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне», — отметил в поздравлении Артюхов. Он подчеркнул, что жители Ямала сражались на фронтах и внесли свой вклад в великую Победу.
Дмитрий Артюхов подчеркнул необходимость сохранения памяти о героических событиях Великой Отечественной войны и передачи будущим поколения памяти о великом подвиге. Губернатор призвал быть достойными продолжателями дела предков и строить сильную и независимую Россию.
Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы проходят по всему Ямалу. Присоединяйтесь к освещению торжественных событий в онлайн-трансляции URA.RU.
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил жителей округа с Днем Победы. Он отметил необходимость сохранять память о подвиге предков, отстоявших независимость Родины. «В этот торжественный день мы склоняем головы перед подвигом наших великих предков, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне», — отметил в поздравлении Артюхов. Он подчеркнул, что жители Ямала сражались на фронтах и внесли свой вклад в великую Победу. Дмитрий Артюхов подчеркнул необходимость сохранения памяти о героических событиях Великой Отечественной войны и передачи будущим поколения памяти о великом подвиге. Губернатор призвал быть достойными продолжателями дела предков и строить сильную и независимую Россию. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы проходят по всему Ямалу. Присоединяйтесь к освещению торжественных событий в онлайн-трансляции URA.RU.