Губернатор Артюхов поздравил жителей Ямала с Днем Победы

09 мая 2024 в 09:53 Размер текста - 17 +

Артюхов поздравил ямальцев с Днем Победы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил жителей округа с Днем Победы. Он отметил необходимость сохранять память о подвиге предков, отстоявших независимость Родины. «В этот торжественный день мы склоняем головы перед подвигом наших великих предков, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне», — отметил в поздравлении Артюхов. Он подчеркнул, что жители Ямала сражались на фронтах и внесли свой вклад в великую Победу. Дмитрий Артюхов подчеркнул необходимость сохранения памяти о героических событиях Великой Отечественной войны и передачи будущим поколения памяти о великом подвиге. Губернатор призвал быть достойными продолжателями дела предков и строить сильную и независимую Россию. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы проходят по всему Ямалу. Присоединяйтесь к освещению торжественных событий в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил жителей округа с Днем Победы. Он отметил необходимость сохранять память о подвиге предков, отстоявших независимость Родины. «В этот торжественный день мы склоняем головы перед подвигом наших великих предков, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне», — отметил в поздравлении Артюхов. Он подчеркнул, что жители Ямала сражались на фронтах и внесли свой вклад в великую Победу. Дмитрий Артюхов подчеркнул необходимость сохранения памяти о героических событиях Великой Отечественной войны и передачи будущим поколения памяти о великом подвиге. Губернатор призвал быть достойными продолжателями дела предков и строить сильную и независимую Россию. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы проходят по всему Ямалу. Присоединяйтесь к освещению торжественных событий в онлайн-трансляции URA.RU.