08 мая 2024

Жители ХМАО празднуют День Победы. Онлайн-трансляция

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Вечный огонь. Тюмень , день победы, цветы, цветы у вечного огня
Жители ХМАО празднуют День Победы Фото:

Жители ХМАО отмечают День Победы. В 2024 году в Югре отменили праздничные шествия и массовые мероприятия. Но власти подготовили для югорчан много других активностей: по всему региону пройдут концерты, мастер-классы, первые лица ХМАО и жители городов возложат цветы к мемориалам. В небе над Югрой пролетит пилотажная группа «Барсы» пролетела над Нижневартовском, к ним присоединилась губернатор. В городах округа также проходят автопробеги, посвященные празднику. URA.RU ведет трансляцию событий.

9:45 09.05.2024 В Ханты-Мансийске на площади Победы собирают жители города, чтобы возложить цветы к мемориалу Славы

Площадь Победы в Ханты-Мансийске 9 мая 2024 года
Площадь Победы в Ханты-Мансийске 9 мая 2024 года
Фото:

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Жители ХМАО отмечают День Победы. В 2024 году в Югре отменили праздничные шествия и массовые мероприятия. Но власти подготовили для югорчан много других активностей: по всему региону пройдут концерты, мастер-классы, первые лица ХМАО и жители городов возложат цветы к мемориалам. В небе над Югрой пролетит пилотажная группа «Барсы» пролетела над Нижневартовском, к ним присоединилась губернатор. В городах округа также проходят автопробеги, посвященные празднику. URA.RU ведет трансляцию событий. 9:45 09.05.2024 В Ханты-Мансийске на площади Победы собирают жители города, чтобы возложить цветы к мемориалу Славы
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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