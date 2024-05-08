Жители ХМАО празднуют День Победы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители ХМАО отмечают День Победы. В 2024 году в Югре отменили праздничные шествия и массовые мероприятия. Но власти подготовили для югорчан много других активностей: по всему региону пройдут концерты, мастер-классы, первые лица ХМАО и жители городов возложат цветы к мемориалам. В небе над Югрой пролетит пилотажная группа «Барсы» пролетела над Нижневартовском, к ним присоединилась губернатор. В городах округа также проходят автопробеги, посвященные празднику. URA.RU ведет трансляцию событий.

9:45 В Ханты-Мансийске на площади Победы собирают жители города, чтобы возложить цветы к мемориалу Славы

Площадь Победы в Ханты-Мансийске 9 мая 2024 года Фото: URA.RU