Жители ХМАО отмечают День Победы. В 2024 году в Югре отменили праздничные шествия и массовые мероприятия. Но власти подготовили для югорчан много других активностей: по всему региону пройдут концерты, мастер-классы, первые лица ХМАО и жители городов возложат цветы к мемориалам. В небе над Югрой пролетит пилотажная группа «Барсы» пролетела над Нижневартовском, к ним присоединилась губернатор. В городах округа также проходят автопробеги, посвященные празднику. URA.RU ведет трансляцию событий.
9:45 09.05.2024 В Ханты-Мансийске на площади Победы собирают жители города, чтобы возложить цветы к мемориалу Славы
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