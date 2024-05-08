Происшествия В Челябинске сгорел пункт выдачи Wildberries 09 мая 2024 в 10:08 Размер текста - 17 + В результате пожара в пункте выдачи пострадавших нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске утром 9 мая сгорел пункт выдачи Wildberries в многоквартирном доме по Краснопольскому проспекту, 5е. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «[Поступило] сообщение о пожаре на первом этаже жилого дома по Краснопольскому проспекту. По прибытию, огнеборцы за считанные минуты ликвидировали возгорание, распространение пожара не допущено», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Пострадавших в результате ЧП нет. Причину возгорания предстоит установить специалистам, уточнили в ГУ МЧС России по Челябинской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске утром 9 мая сгорел пункт выдачи Wildberries в многоквартирном доме по Краснопольскому проспекту, 5е. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «[Поступило] сообщение о пожаре на первом этаже жилого дома по Краснопольскому проспекту. По прибытию, огнеборцы за считанные минуты ликвидировали возгорание, распространение пожара не допущено», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Пострадавших в результате ЧП нет. Причину возгорания предстоит установить специалистам, уточнили в ГУ МЧС России по Челябинской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям