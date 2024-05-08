08 мая 2024

В Челябинске сгорел пункт выдачи Wildberries

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт выдачи товаров WALDBERRIES. Курган, wildberries, вайлдберриз, wb
В результате пожара в пункте выдачи пострадавших нет Фото:

В Челябинске утром 9 мая сгорел пункт выдачи Wildberries в многоквартирном доме по Краснопольскому проспекту, 5е. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«[Поступило] сообщение о пожаре на первом этаже жилого дома по Краснопольскому проспекту. По прибытию, огнеборцы за считанные минуты ликвидировали возгорание, распространение пожара не допущено», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Пострадавших в результате ЧП нет. Причину возгорания предстоит установить специалистам, уточнили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

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В Челябинске утром 9 мая сгорел пункт выдачи Wildberries в многоквартирном доме по Краснопольскому проспекту, 5е. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «[Поступило] сообщение о пожаре на первом этаже жилого дома по Краснопольскому проспекту. По прибытию, огнеборцы за считанные минуты ликвидировали возгорание, распространение пожара не допущено», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Пострадавших в результате ЧП нет. Причину возгорания предстоит установить специалистам, уточнили в ГУ МЧС России по Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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