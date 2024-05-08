В Челябинске сгорел пункт выдачи Wildberries

В Челябинске утром 9 мая сгорел пункт выдачи Wildberries в многоквартирном доме по Краснопольскому проспекту, 5е. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«[Поступило] сообщение о пожаре на первом этаже жилого дома по Краснопольскому проспекту. По прибытию, огнеборцы за считанные минуты ликвидировали возгорание, распространение пожара не допущено», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Пострадавших в результате ЧП нет. Причину возгорания предстоит установить специалистам, уточнили в ГУ МЧС России по Челябинской области.
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