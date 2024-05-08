Генерал МВД Скоков поздравил челябинцев с Днем Победы

09 мая 2024 в 10:40 Размер текста - 17 +

Скоков отметил, что ветераны являются примером верности присяге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Челябинская область празднует День Победы — 2024 Начальник ГУ МВД по Челябинской области, генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков поздравил жителей региона с Днем Победы. В своем поздравлении отдельные слова благодарности он выразил ветеранам МВД. «Это поистине святая дата, благодаря которой мы осознаем всю грандиозность победы над фашизмом, это дань памяти отваге, мужеству и несокрушимости духа наших соотечественников. Мы гордимся тем, что именно наши отцы и деды, проявляя героизм, воинскую доблесть, готовность к самопожертвованию во имя торжества идеалов добра и справедливости, смогли одолеть, сокрушить, уничтожить эту темную силу», — говорится в поздравлении. Обращаясь к ветеранам Скоков отметил, что они являются примером верности присяге, офицерскому долгу, отзывчивости и ответственности. Помогают воспитывать новые поколения стражей правопорядка. «Для каждого из нас вы — достойный пример бескорыстной любви к России, профессионального и эффективного исполнения служебных обязанностей, единства и сплоченности перед лицом любой угрозы, нависающей над нашим государством. От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, спокойного и безоблачного неба над головой, ведь нет ничего дороже, чем человеческая жизнь», — подчеркнул Скоков. Ранее в Челябинской области наградили сотрудников полиции, которые вернулись из зоны СВО. Три месяца полицейские обеспечивали правопорядок в новых регионах страны, где помогали местному населению. Сотрудникам полиции вручены ведомственные награды, сообщили пресс-службе ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник ГУ МВД по Челябинской области, генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков поздравил жителей региона с Днем Победы. В своем поздравлении отдельные слова благодарности он выразил ветеранам МВД. «Это поистине святая дата, благодаря которой мы осознаем всю грандиозность победы над фашизмом, это дань памяти отваге, мужеству и несокрушимости духа наших соотечественников. Мы гордимся тем, что именно наши отцы и деды, проявляя героизм, воинскую доблесть, готовность к самопожертвованию во имя торжества идеалов добра и справедливости, смогли одолеть, сокрушить, уничтожить эту темную силу», — говорится в поздравлении. Обращаясь к ветеранам Скоков отметил, что они являются примером верности присяге, офицерскому долгу, отзывчивости и ответственности. Помогают воспитывать новые поколения стражей правопорядка. «Для каждого из нас вы — достойный пример бескорыстной любви к России, профессионального и эффективного исполнения служебных обязанностей, единства и сплоченности перед лицом любой угрозы, нависающей над нашим государством. От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, спокойного и безоблачного неба над головой, ведь нет ничего дороже, чем человеческая жизнь», — подчеркнул Скоков. Ранее в Челябинской области наградили сотрудников полиции, которые вернулись из зоны СВО. Три месяца полицейские обеспечивали правопорядок в новых регионах страны, где помогали местному населению. Сотрудникам полиции вручены ведомственные награды, сообщили пресс-службе ведомства.