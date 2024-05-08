08 мая 2024

Генерал МВД Скоков поздравил челябинцев с Днем Победы

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Заседание законодательного собрания. Челябинск, скоков михаил
Скоков отметил, что ветераны являются примером верности присяге Фото:
новость из сюжета
Челябинская область празднует День Победы — 2024

Начальник ГУ МВД по Челябинской области, генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков поздравил жителей региона с Днем Победы. В своем поздравлении отдельные слова благодарности он выразил ветеранам МВД.

«Это поистине святая дата, благодаря которой мы осознаем всю грандиозность победы над фашизмом, это дань памяти отваге, мужеству и несокрушимости духа наших соотечественников. Мы гордимся тем, что именно наши отцы и деды, проявляя героизм, воинскую доблесть, готовность к самопожертвованию во имя торжества идеалов добра и справедливости, смогли одолеть, сокрушить, уничтожить эту темную силу», — говорится в поздравлении.

Обращаясь к ветеранам Скоков отметил, что они являются примером верности присяге, офицерскому долгу, отзывчивости и ответственности. Помогают воспитывать новые поколения стражей правопорядка.

«Для каждого из нас вы — достойный пример бескорыстной любви к России, профессионального и эффективного исполнения служебных обязанностей, единства и сплоченности перед лицом любой угрозы, нависающей над нашим государством. От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, спокойного и безоблачного неба над головой, ведь нет ничего дороже, чем человеческая жизнь», — подчеркнул Скоков.

Ранее в Челябинской области наградили сотрудников полиции, которые вернулись из зоны СВО. Три месяца полицейские обеспечивали правопорядок в новых регионах страны, где помогали местному населению. Сотрудникам полиции вручены ведомственные награды, сообщили пресс-службе ведомства.

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Начальник ГУ МВД по Челябинской области, генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков поздравил жителей региона с Днем Победы. В своем поздравлении отдельные слова благодарности он выразил ветеранам МВД. «Это поистине святая дата, благодаря которой мы осознаем всю грандиозность победы над фашизмом, это дань памяти отваге, мужеству и несокрушимости духа наших соотечественников. Мы гордимся тем, что именно наши отцы и деды, проявляя героизм, воинскую доблесть, готовность к самопожертвованию во имя торжества идеалов добра и справедливости, смогли одолеть, сокрушить, уничтожить эту темную силу», — говорится в поздравлении. Обращаясь к ветеранам Скоков отметил, что они являются примером верности присяге, офицерскому долгу, отзывчивости и ответственности. Помогают воспитывать новые поколения стражей правопорядка. «Для каждого из нас вы — достойный пример бескорыстной любви к России, профессионального и эффективного исполнения служебных обязанностей, единства и сплоченности перед лицом любой угрозы, нависающей над нашим государством. От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, спокойного и безоблачного неба над головой, ведь нет ничего дороже, чем человеческая жизнь», — подчеркнул Скоков. Ранее в Челябинской области наградили сотрудников полиции, которые вернулись из зоны СВО. Три месяца полицейские обеспечивали правопорядок в новых регионах страны, где помогали местному населению. Сотрудникам полиции вручены ведомственные награды, сообщили пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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