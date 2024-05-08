Губернатор Махонин возложил цветы к монументу «Героям фронта и тыла»

Представители краевой и городской власти, силовых ведомств и общественных организаций пришли почтить память павших во время ВОВ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин почтил память павших в годы Великой Отечественной войны. Вместе с коллегами, а также руководителями силовых ведомств, общественных и политических организаций, волонтерами он возложил цветы к монументу «Героям фронта и тыла». В своем аккаунте в Telegram глава региона написал, что земляки никогда не забудут тех, кто внес неоценимый вклад в Победу.

«Более полумиллиона жителей Прикамья ушли на фронт. Наши земляки прошли путь от Москвы до Берлина. Рабочие предприятий Пермского края помогали ковать Победу в тылу. День за днем, круглосуточно, изготавливали и поставляли на фронт артиллерию, двигатели, порох для зарядов легендарных „Катюш“, обмундирование. Подвиг бойцов и тружеников тыла Великой Отечественной войны бессмертен. Мы помним каждого», — отметил Махонин.

Участники торжественной церемонии почтили память павших героев минутой молчания. На площади у мемориала раздались три залпа из карабинов салютной группы.

По площади перед монументом прошла знаменная группа и рота почетного караула курсантов Пермского военного института национальной гвардии РФ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Дмитрий Махонин, главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников (слева) и председатель заксобрания Прикамья Валерий Сухих на возложении цветов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Участники почтили память павших героев минутой молчания Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Руководители силовых ведомств региона также приняли участие в торжественной церемонии Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Цветы в память о тех, кто ковал победу на фронте и в тылу Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермяки, несмотря на холодную погоду, пришли почтить память павших земляков Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Волонтеры движения «Молодая гвардия» на церемонии возложения цветов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Торжественная церемония возложения цветов прошла под музыкальное сопровождение Пермского губернского оркестра Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Курсант Пермского военного института войск Росгвардии в роте почетного караула Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

После торжественной церемонии Дмитрий Махонин и Валерий Сухих неформально пообщались Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Глава Перми Эдуард Соснин поприветствовал пермского омбудсмена Игоря Сапко Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU