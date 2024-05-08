08 мая 2024

Губернатор Махонин почтил память павших в годы Великой Отечественной войны. Фото

Губернатор Махонин возложил цветы к монументу «Героям фронта и тыла»
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония возложения цветов к монументу «Героям фронта и тыла» в центральном квартале городской эспланады. Пермь
Представители краевой и городской власти, силовых ведомств и общественных организаций пришли почтить память павших во время ВОВ Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин почтил память павших в годы Великой Отечественной войны. Вместе с коллегами, а также руководителями силовых ведомств, общественных и политических организаций, волонтерами он возложил цветы к монументу «Героям фронта и тыла». В своем аккаунте в Telegram глава региона написал, что земляки никогда не забудут тех, кто внес неоценимый вклад в Победу.

«Более полумиллиона жителей Прикамья ушли на фронт. Наши земляки прошли путь от Москвы до Берлина. Рабочие предприятий Пермского края помогали ковать Победу в тылу. День за днем, круглосуточно, изготавливали и поставляли на фронт артиллерию, двигатели, порох для зарядов легендарных „Катюш“, обмундирование. Подвиг бойцов и тружеников тыла Великой Отечественной войны бессмертен. Мы помним каждого», — отметил Махонин.

Участники торжественной церемонии почтили память павших героев минутой молчания. На площади у мемориала раздались три залпа из карабинов салютной группы.

Церемония возложения цветов к монументу «Героям фронта и тыла» в центральном квартале городской эспланады. Пермь
По площади перед монументом прошла знаменная группа и рота почетного караула курсантов Пермского военного института национальной гвардии РФ
Фото:

Церемония возложения цветов к монументу «Героям фронта и тыла» в центральном квартале городской эспланады. Пермь
Фото:

Церемония возложения цветов к монументу «Героям фронта и тыла» в центральном квартале городской эспланады. Пермь
Дмитрий Махонин, главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников (слева) и председатель заксобрания Прикамья Валерий Сухих на возложении цветов
Фото:

Церемония возложения цветов к монументу «Героям фронта и тыла» в центральном квартале городской эспланады. Пермь
Участники почтили память павших героев минутой молчания
Фото:

Церемония возложения цветов к монументу «Героям фронта и тыла» в центральном квартале городской эспланады. Пермь
Руководители силовых ведомств региона также приняли участие в торжественной церемонии
Фото:

Церемония возложения цветов к монументу «Героям фронта и тыла» в центральном квартале городской эспланады. Пермь
Цветы в память о тех, кто ковал победу на фронте и в тылу
Фото:

Церемония возложения цветов к монументу «Героям фронта и тыла» в центральном квартале городской эспланады. Пермь
Пермяки, несмотря на холодную погоду, пришли почтить память павших земляков
Фото:

Церемония возложения цветов к монументу «Героям фронта и тыла» в центральном квартале городской эспланады. Пермь
Волонтеры движения «Молодая гвардия» на церемонии возложения цветов
Фото:

Церемония возложения цветов к монументу «Героям фронта и тыла» в центральном квартале городской эспланады. Пермь
Торжественная церемония возложения цветов прошла под музыкальное сопровождение Пермского губернского оркестра
Фото:

Церемония возложения цветов к монументу «Героям фронта и тыла» в центральном квартале городской эспланады. Пермь
Курсант Пермского военного института войск Росгвардии в роте почетного караула
Фото:

Церемония возложения цветов к монументу «Героям фронта и тыла» в центральном квартале городской эспланады. Пермь
После торжественной церемонии Дмитрий Махонин и Валерий Сухих неформально пообщались
Фото:

Церемония возложения цветов к монументу «Героям фронта и тыла» в центральном квартале городской эспланады. Пермь
Глава Перми Эдуард Соснин поприветствовал пермского омбудсмена Игоря Сапко
Фото:

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин почтил память павших в годы Великой Отечественной войны. Вместе с коллегами, а также руководителями силовых ведомств, общественных и политических организаций, волонтерами он возложил цветы к монументу «Героям фронта и тыла». В своем аккаунте в Telegram глава региона написал, что земляки никогда не забудут тех, кто внес неоценимый вклад в Победу. «Более полумиллиона жителей Прикамья ушли на фронт. Наши земляки прошли путь от Москвы до Берлина. Рабочие предприятий Пермского края помогали ковать Победу в тылу. День за днем, круглосуточно, изготавливали и поставляли на фронт артиллерию, двигатели, порох для зарядов легендарных „Катюш“, обмундирование. Подвиг бойцов и тружеников тыла Великой Отечественной войны бессмертен. Мы помним каждого», — отметил Махонин. Участники торжественной церемонии почтили память павших героев минутой молчания. На площади у мемориала раздались три залпа из карабинов салютной группы.
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