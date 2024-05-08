Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин почтил память павших в годы Великой Отечественной войны. Вместе с коллегами, а также руководителями силовых ведомств, общественных и политических организаций, волонтерами он возложил цветы к монументу «Героям фронта и тыла». В своем аккаунте в Telegram глава региона написал, что земляки никогда не забудут тех, кто внес неоценимый вклад в Победу.
«Более полумиллиона жителей Прикамья ушли на фронт. Наши земляки прошли путь от Москвы до Берлина. Рабочие предприятий Пермского края помогали ковать Победу в тылу. День за днем, круглосуточно, изготавливали и поставляли на фронт артиллерию, двигатели, порох для зарядов легендарных „Катюш“, обмундирование. Подвиг бойцов и тружеников тыла Великой Отечественной войны бессмертен. Мы помним каждого», — отметил Махонин.
Участники торжественной церемонии почтили память павших героев минутой молчания. На площади у мемориала раздались три залпа из карабинов салютной группы.
По площади перед монументом прошла знаменная группа и рота почетного караула курсантов Пермского военного института национальной гвардии РФ
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин почтил память павших в годы Великой Отечественной войны. Вместе с коллегами, а также руководителями силовых ведомств, общественных и политических организаций, волонтерами он возложил цветы к монументу «Героям фронта и тыла». В своем аккаунте в Telegram глава региона написал, что земляки никогда не забудут тех, кто внес неоценимый вклад в Победу. «Более полумиллиона жителей Прикамья ушли на фронт. Наши земляки прошли путь от Москвы до Берлина. Рабочие предприятий Пермского края помогали ковать Победу в тылу. День за днем, круглосуточно, изготавливали и поставляли на фронт артиллерию, двигатели, порох для зарядов легендарных „Катюш“, обмундирование. Подвиг бойцов и тружеников тыла Великой Отечественной войны бессмертен. Мы помним каждого», — отметил Махонин. Участники торжественной церемонии почтили память павших героев минутой молчания. На площади у мемориала раздались три залпа из карабинов салютной группы.