Путин: правду о Второй мировой войне пытаются исказить

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Политика западных элит включает в себя оправдание нацизма, заявил Владимир Путин Фото:

Правду о Второй мировой войне пытаются исказить, издевательство над историей является частью общей политики Запада, заявил президент России Владимир Путин.

«Правду о Второй мировой войне пытаются исказить, она мешает тем, кто строит колониальную политику на лжи», — заявил Путин в ходе выступления на Красной площади. Трансляцию ведет URA.RU. «Реваншизм и издевательство над историей, оправдание нацизма — часть общей политики западных элит», — добавил российский глава.

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Правду о Второй мировой войне пытаются исказить, издевательство над историей является частью общей политики Запада, заявил президент России Владимир Путин. «Правду о Второй мировой войне пытаются исказить, она мешает тем, кто строит колониальную политику на лжи», — заявил Путин в ходе выступления на Красной площади. Трансляцию ведет URA.RU. «Реваншизм и издевательство над историей, оправдание нацизма — часть общей политики западных элит», — добавил российский глава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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