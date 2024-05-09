Правду о Второй мировой войне пытаются исказить, издевательство над историей является частью общей политики Запада, заявил президент России Владимир Путин.
«Правду о Второй мировой войне пытаются исказить, она мешает тем, кто строит колониальную политику на лжи», — заявил Путин в ходе выступления на Красной площади. Трансляцию ведет URA.RU. «Реваншизм и издевательство над историей, оправдание нацизма — часть общей политики западных элит», — добавил российский глава.
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Правду о Второй мировой войне пытаются исказить, издевательство над историей является частью общей политики Запада, заявил президент России Владимир Путин. «Правду о Второй мировой войне пытаются исказить, она мешает тем, кто строит колониальную политику на лжи», — заявил Путин в ходе выступления на Красной площади. Трансляцию ведет URA.RU. «Реваншизм и издевательство над историей, оправдание нацизма — часть общей политики западных элит», — добавил российский глава.