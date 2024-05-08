До открытия шоссе Тюнина в Кургане осталось меньше десяти сантиметров

До освобождения шоссе Тюнина в Кургане осталось меньше десяти сантиметров. По последним данным, уровень воды в Тоболе составил 729 сантиметров. Об этом сообщается на портале с интерактивной картой «Паводок 2024».
«По данным на 12:00 9 мая уровень воды в Тоболе в Кургане составил 729 сантиметров. Показатель за ночь сократился на семь», — указано на сайте.
Жители Кургана ожидают, когда вода опустится до уровня 720 см. Тогда она уйдет с шоссе Тюнина и станет ясно, смогут ли власти открыть важную трассу.
Шоссе Тюнина, соединяющее центральную часть города с южными микрорайонами, дачными поселками и курганскими округами, перекрыли 16 апреля из-за выхода воды на автодорогу. Ранее URA.RU писало, что в Кургане уровень воды составил 752 см.
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До освобождения шоссе Тюнина в Кургане осталось меньше десяти сантиметров. По последним данным, уровень воды в Тоболе составил 729 сантиметров. Об этом сообщается на портале с интерактивной картой «Паводок 2024». «По данным на 12:00 9 мая уровень воды в Тоболе в Кургане составил 729 сантиметров. Показатель за ночь сократился на семь», — указано на сайте. Жители Кургана ожидают, когда вода опустится до уровня 720 см. Тогда она уйдет с шоссе Тюнина и станет ясно, смогут ли власти открыть важную трассу. Шоссе Тюнина, соединяющее центральную часть города с южными микрорайонами, дачными поселками и курганскими округами, перекрыли 16 апреля из-за выхода воды на автодорогу. Ранее URA.RU писало, что в Кургане уровень воды составил 752 см.