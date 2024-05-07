До уровня воды в Тоболе, при котором откроют курганское шоссе Тюнина, осталось около 30 см

До уровня Тобола, при котором откроют шоссе Тюнина в Кургане, осталось 30 см
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Перекрытие шоссе Тюнина. Курган, половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив
Курганцы ждут, когда Тобол освободит шоссе Тюнина Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане уровень воды составил 752 см. До возможного открытия подтопленного шоссе Тюнина река должна опуститься еще на 30 см. Об уровне сообщает сайт «Паводок-2024».

«Уровень воды реки Тобол в Кургане — 752 см», — говорится на геоинформационном портале Курганской области. Это данные на 16:00. За восемь часов вода опустилась на четыре сантиметра.

Жители города ждут, когда вода опустится до уровня 720 см. Тогда вода уйдет с шоссе Тюнина и станет ясно, смогут ли власти открыть важную трассу.

Шоссе Тюнина, соединяющее центральную часть города с южными микрорайонами, дачными поселками и курганскими округами, перекрыли 16 апреля из-за выхода воды на автодорогу. Водителям приходится ездить в объезд по федеральной трассе «Иртыш». В ней они простаивают часами.

В Кургане вода опустилась до 7 м 52 см
В Кургане вода опустилась до 7 м 52 см

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В Кургане уровень воды составил 752 см. До возможного открытия подтопленного шоссе Тюнина река должна опуститься еще на 30 см. Об уровне сообщает сайт «Паводок-2024». «Уровень воды реки Тобол в Кургане — 752 см», — говорится на геоинформационном портале Курганской области. Это данные на 16:00. За восемь часов вода опустилась на четыре сантиметра. Жители города ждут, когда вода опустится до уровня 720 см. Тогда вода уйдет с шоссе Тюнина и станет ясно, смогут ли власти открыть важную трассу. Шоссе Тюнина, соединяющее центральную часть города с южными микрорайонами, дачными поселками и курганскими округами, перекрыли 16 апреля из-за выхода воды на автодорогу. Водителям приходится ездить в объезд по федеральной трассе «Иртыш». В ней они простаивают часами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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