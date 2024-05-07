До уровня воды в Тоболе, при котором откроют курганское шоссе Тюнина, осталось около 30 см

До уровня Тобола, при котором откроют шоссе Тюнина в Кургане, осталось 30 см

07 мая 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

Курганцы ждут, когда Тобол освободит шоссе Тюнина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане уровень воды составил 752 см. До возможного открытия подтопленного шоссе Тюнина река должна опуститься еще на 30 см. Об уровне сообщает сайт «Паводок-2024». «Уровень воды реки Тобол в Кургане — 752 см», — говорится на геоинформационном портале Курганской области. Это данные на 16:00. За восемь часов вода опустилась на четыре сантиметра. Жители города ждут, когда вода опустится до уровня 720 см. Тогда вода уйдет с шоссе Тюнина и станет ясно, смогут ли власти открыть важную трассу. Шоссе Тюнина, соединяющее центральную часть города с южными микрорайонами, дачными поселками и курганскими округами, перекрыли 16 апреля из-за выхода воды на автодорогу. Водителям приходится ездить в объезд по федеральной трассе «Иртыш». В ней они простаивают часами. В Кургане вода опустилась до 7 м 52 см Паводок-2024 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане уровень воды составил 752 см. До возможного открытия подтопленного шоссе Тюнина река должна опуститься еще на 30 см. Об уровне сообщает сайт «Паводок-2024». «Уровень воды реки Тобол в Кургане — 752 см», — говорится на геоинформационном портале Курганской области. Это данные на 16:00. За восемь часов вода опустилась на четыре сантиметра. Жители города ждут, когда вода опустится до уровня 720 см. Тогда вода уйдет с шоссе Тюнина и станет ясно, смогут ли власти открыть важную трассу. Шоссе Тюнина, соединяющее центральную часть города с южными микрорайонами, дачными поселками и курганскими округами, перекрыли 16 апреля из-за выхода воды на автодорогу. Водителям приходится ездить в объезд по федеральной трассе «Иртыш». В ней они простаивают часами.