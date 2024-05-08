В Тюмени загорелся гаражный кооператив

Площадь горения составляла 900 квадратных метров
В Тюмени в гаражном кооперативе на улице Авторемонтной произошел пожар. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба регионального управления МЧС.
«Поступило сообщение о пожаре гаражей по адресу Авторемонтная, 47. О погибших и пострадавших не сообщалось», — говорится в канале.
На данный момент пожар ликвидирован. Площадь горения составила 900 квадратных метров. Причины возгорания уточняются.
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