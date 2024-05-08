08 мая 2024

В Тюмени загорелся гаражный кооператив

В Тюмени силы МЧС ликвидировали пожар в гаражном кооперативе
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Чекистов. Тюмень , мчс, дым, пожар, тушение, огонь
Площадь горения составляла 900 квадратных метров Фото:

В Тюмени в гаражном кооперативе на улице Авторемонтной произошел пожар. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба регионального управления МЧС.

«Поступило сообщение о пожаре гаражей по адресу Авторемонтная, 47. О погибших и пострадавших не сообщалось», — говорится в канале.

На данный момент пожар ликвидирован. Площадь горения составила 900 квадратных метров. Причины возгорания уточняются.

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В Тюмени в гаражном кооперативе на улице Авторемонтной произошел пожар. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба регионального управления МЧС. «Поступило сообщение о пожаре гаражей по адресу Авторемонтная, 47. О погибших и пострадавших не сообщалось», — говорится в канале. На данный момент пожар ликвидирован. Площадь горения составила 900 квадратных метров. Причины возгорания уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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