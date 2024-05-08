08 мая 2024

В Тюменской области восстанавливают пострадавшие от паводка мосты

© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок, Деревня Репьева. Ишимский район. Тюмень, половодье, мужчина, паводок, уровень воды, наводнение, потоп
В районах области, где вода уже сошла, дорожники проведут обследование дорог Фото:

В Тюменской области началось восстановление моста через реку Вагай. Он был разрушен в результате сильного паводка, сообщает в telegram-канале главное управление строительства региона.

«Дорожные службы провели обследование моста, определили объем восстановительных работ и заканчивают подготовку материалов. Ремонтные работы будут выполнены в кратчайшие сроки. Автомобильное и пешеходное движение по мосту было временно прекращено из-за паводка и повреждения конструкций», — говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас доступен альтернативный объезд по автомобильной дороге с твердым покрытием Кротово — Новопетрово. Известно, что в ближайшее время службы проведут обследование всех подтопленных автомобильных дорог регионального значения и мостов и приведут все объекты в нормативное состояние.

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В Тюменской области началось восстановление моста через реку Вагай. Он был разрушен в результате сильного паводка, сообщает в telegram-канале главное управление строительства региона. «Дорожные службы провели обследование моста, определили объем восстановительных работ и заканчивают подготовку материалов. Ремонтные работы будут выполнены в кратчайшие сроки. Автомобильное и пешеходное движение по мосту было временно прекращено из-за паводка и повреждения конструкций», — говорится в сообщении. Сообщается, что сейчас доступен альтернативный объезд по автомобильной дороге с твердым покрытием Кротово — Новопетрово. Известно, что в ближайшее время службы проведут обследование всех подтопленных автомобильных дорог регионального значения и мостов и приведут все объекты в нормативное состояние.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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