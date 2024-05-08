В Тюменской области восстанавливают пострадавшие от паводка мосты

В Тюменской области началось восстановление моста через реку Вагай. Он был разрушен в результате сильного паводка, сообщает в telegram-канале главное управление строительства региона.
«Дорожные службы провели обследование моста, определили объем восстановительных работ и заканчивают подготовку материалов. Ремонтные работы будут выполнены в кратчайшие сроки. Автомобильное и пешеходное движение по мосту было временно прекращено из-за паводка и повреждения конструкций», — говорится в сообщении.
Сообщается, что сейчас доступен альтернативный объезд по автомобильной дороге с твердым покрытием Кротово — Новопетрово. Известно, что в ближайшее время службы проведут обследование всех подтопленных автомобильных дорог регионального значения и мостов и приведут все объекты в нормативное состояние.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Тюменской области началось восстановление моста через реку Вагай. Он был разрушен в результате сильного паводка, сообщает в telegram-канале главное управление строительства региона. «Дорожные службы провели обследование моста, определили объем восстановительных работ и заканчивают подготовку материалов. Ремонтные работы будут выполнены в кратчайшие сроки. Автомобильное и пешеходное движение по мосту было временно прекращено из-за паводка и повреждения конструкций», — говорится в сообщении. Сообщается, что сейчас доступен альтернативный объезд по автомобильной дороге с твердым покрытием Кротово — Новопетрово. Известно, что в ближайшее время службы проведут обследование всех подтопленных автомобильных дорог регионального значения и мостов и приведут все объекты в нормативное состояние.