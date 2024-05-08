Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, спикер заксобрания Валерий Сухих, депутат Госдумы Роман Водянов, и. о. главы администрации губернатора Александр Смертин познакомились с военной техникой, которую выпускают «Мотовилихинские заводы». Директор АО «Специальное конструкторское бюро» (входит в дивизион МЗ) Вадим Файзрахманов провел пермским VIP экскурсию по выставке боевых машин, часть из которых готова к отправке на СВО, как передает корреспондент URA.RU.
«Шесть боевых машин сразу после Парада на Октябрьской площади отправились на ул. Ленина, рядом с Театром-Театром. Там посмотреть на них могут все жители города. Эта выпущенная „Мотовилихинскими заводами“ техника готова в отправке в воинские части, в том числе на СВО. Во время осмотра экспозиции Махонин подошел к РСЗО „Град“ и примерил на себя роль наводчика, покрутив одну из деталей машины», — отметил корреспондент.
Особое внимание политики уделили реактивным системам залпового огня «Град» и «Торнадо». Ранее URA.RU сообщало, что в параде Победы приняли участие 20 единиц боевой техники.
В экспозиции военной техники у «театра-Театра» представлена реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», которую производят Мотовилихинские заводы
Фото: Евгения Пастухова
Самоходная установка «Нона-СВК» также выпускается в Перми
Фото: Евгения Пастухова
Дмитрий Махонин осмотрел технику в компании директора АО «СКБ» Вадима Файзрахманова, спикера заксобрания Прикамья Валерия Сухих, замглавы минтербезопасности края Альберта Марданова, депутата ГД Романа Водянова и и. о. главы администрации губернатора Александра Смертина
Фото: Евгения Пастухова
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, спикер заксобрания Валерий Сухих, депутат Госдумы Роман Водянов, и. о. главы администрации губернатора Александр Смертин познакомились с военной техникой, которую выпускают «Мотовилихинские заводы». Директор АО «Специальное конструкторское бюро» (входит в дивизион МЗ) Вадим Файзрахманов провел пермским VIP экскурсию по выставке боевых машин, часть из которых готова к отправке на СВО, как передает корреспондент URA.RU. «Шесть боевых машин сразу после Парада на Октябрьской площади отправились на ул. Ленина, рядом с Театром-Театром. Там посмотреть на них могут все жители города. Эта выпущенная „Мотовилихинскими заводами“ техника готова в отправке в воинские части, в том числе на СВО. Во время осмотра экспозиции Махонин подошел к РСЗО „Град“ и примерил на себя роль наводчика, покрутив одну из деталей машины», — отметил корреспондент. Особое внимание политики уделили реактивным системам залпового огня «Град» и «Торнадо». Ранее URA.RU сообщало, что в параде Победы приняли участие 20 единиц боевой техники.