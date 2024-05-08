Пермский губернатор Махонин попробовал себя в роли наводчика РСЗО «Град». Фото, видео

09 мая 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин осмотрел военную технику, изготовленную в Перми на «Мотовилихинских заводах» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета День Победы в Перми в 2024 году Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, спикер заксобрания Валерий Сухих, депутат Госдумы Роман Водянов, и. о. главы администрации губернатора Александр Смертин познакомились с военной техникой, которую выпускают «Мотовилихинские заводы». Директор АО «Специальное конструкторское бюро» (входит в дивизион МЗ) Вадим Файзрахманов провел пермским VIP экскурсию по выставке боевых машин, часть из которых готова к отправке на СВО, как передает корреспондент URA.RU. «Шесть боевых машин сразу после Парада на Октябрьской площади отправились на ул. Ленина, рядом с Театром-Театром. Там посмотреть на них могут все жители города. Эта выпущенная „Мотовилихинскими заводами“ техника готова в отправке в воинские части, в том числе на СВО. Во время осмотра экспозиции Махонин подошел к РСЗО „Град“ и примерил на себя роль наводчика, покрутив одну из деталей машины», — отметил корреспондент. Особое внимание политики уделили реактивным системам залпового огня «Град» и «Торнадо». Ранее URA.RU сообщало, что в параде Победы приняли участие 20 единиц боевой техники. В экспозиции военной техники у «театра-Театра» представлена реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», которую производят Мотовилихинские заводы Фото: Евгения Пастухова Самоходная установка «Нона-СВК» также выпускается в Перми Фото: Евгения Пастухова Дмитрий Махонин осмотрел технику в компании директора АО «СКБ» Вадима Файзрахманова, спикера заксобрания Прикамья Валерия Сухих, замглавы минтербезопасности края Альберта Марданова, депутата ГД Романа Водянова и и. о. главы администрации губернатора Александра Смертина Фото: Евгения Пастухова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, спикер заксобрания Валерий Сухих, депутат Госдумы Роман Водянов, и. о. главы администрации губернатора Александр Смертин познакомились с военной техникой, которую выпускают «Мотовилихинские заводы». Директор АО «Специальное конструкторское бюро» (входит в дивизион МЗ) Вадим Файзрахманов провел пермским VIP экскурсию по выставке боевых машин, часть из которых готова к отправке на СВО, как передает корреспондент URA.RU. «Шесть боевых машин сразу после Парада на Октябрьской площади отправились на ул. Ленина, рядом с Театром-Театром. Там посмотреть на них могут все жители города. Эта выпущенная „Мотовилихинскими заводами“ техника готова в отправке в воинские части, в том числе на СВО. Во время осмотра экспозиции Махонин подошел к РСЗО „Град“ и примерил на себя роль наводчика, покрутив одну из деталей машины», — отметил корреспондент. Особое внимание политики уделили реактивным системам залпового огня «Град» и «Торнадо». Ранее URA.RU сообщало, что в параде Победы приняли участие 20 единиц боевой техники.