08 мая 2024

Пермский губернатор Махонин попробовал себя в роли наводчика РСЗО «Град». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона и военной техники на Октябрьской площади. Пермь
Дмитрий Махонин осмотрел военную технику, изготовленную в Перми на «Мотовилихинских заводах» Фото:
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День Победы в Перми в 2024 году

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, спикер заксобрания Валерий Сухих, депутат Госдумы Роман Водянов, и. о. главы администрации губернатора Александр Смертин познакомились с военной техникой, которую выпускают «Мотовилихинские заводы». Директор АО «Специальное конструкторское бюро» (входит в дивизион МЗ) Вадим Файзрахманов провел пермским VIP экскурсию по выставке боевых машин, часть из которых готова к отправке на СВО, как передает корреспондент URA.RU.

«Шесть боевых машин сразу после Парада на Октябрьской площади отправились на ул. Ленина, рядом с Театром-Театром. Там посмотреть на них могут все жители города. Эта выпущенная „Мотовилихинскими заводами“ техника готова в отправке в воинские части, в том числе на СВО. Во время осмотра экспозиции Махонин подошел к РСЗО „Град“ и примерил на себя роль наводчика, покрутив одну из деталей машины», — отметил корреспондент.

Особое внимание политики уделили реактивным системам залпового огня «Град» и «Торнадо». Ранее URA.RU сообщало, что в параде Победы приняли участие 20 единиц боевой техники.

В экспозиции военной техники у «театра-Театра» представлена реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», которую производят Мотовилихинские заводы
В экспозиции военной техники у «театра-Театра» представлена реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», которую производят Мотовилихинские заводы
Фото:
Самоходная установка «Нона-СВК» также выпускается в Перми
Самоходная установка «Нона-СВК» также выпускается в Перми
Фото:
Дмитрий Махонин осмотрел технику в компании директора АО «СКБ» Вадима Файзрахманова, спикера заксобрания Прикамья Валерия Сухих, замглавы минтербезопасности края Альберта Марданова, депутата ГД Романа Водянова и и. о. главы администрации губернатора Александра Смертина
Дмитрий Махонин осмотрел технику в компании директора АО «СКБ» Вадима Файзрахманова, спикера заксобрания Прикамья Валерия Сухих, замглавы минтербезопасности края Альберта Марданова, депутата ГД Романа Водянова и и. о. главы администрации губернатора Александра Смертина
Фото:

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, спикер заксобрания Валерий Сухих, депутат Госдумы Роман Водянов, и. о. главы администрации губернатора Александр Смертин познакомились с военной техникой, которую выпускают «Мотовилихинские заводы». Директор АО «Специальное конструкторское бюро» (входит в дивизион МЗ) Вадим Файзрахманов провел пермским VIP экскурсию по выставке боевых машин, часть из которых готова к отправке на СВО, как передает корреспондент URA.RU. «Шесть боевых машин сразу после Парада на Октябрьской площади отправились на ул. Ленина, рядом с Театром-Театром. Там посмотреть на них могут все жители города. Эта выпущенная „Мотовилихинскими заводами“ техника готова в отправке в воинские части, в том числе на СВО. Во время осмотра экспозиции Махонин подошел к РСЗО „Град“ и примерил на себя роль наводчика, покрутив одну из деталей машины», — отметил корреспондент. Особое внимание политики уделили реактивным системам залпового огня «Град» и «Торнадо». Ранее URA.RU сообщало, что в параде Победы приняли участие 20 единиц боевой техники.
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