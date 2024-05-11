11 мая 2024
10 мая 2024

Политологи назвали главную интригу курганских выборов губернатора

Политолог Ширяев: курганцы ждут, пойдет ли губернатор Шумков на выборы
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. Курган, голосование, кабины для голосования, выборы 2024
В Курганской области назвали главную интригу, связанную с выборами губернатора Фото:

В Курганской области истекает срок полномочий губернатора, и в связи с этим пройдут новые выборы. По мнению политологов, главная интрига — будет ли в них участвовать действующий глава региона Вадим Шумков. Своим мнением политологи поделились с URA.RU.

«Интрига только одна: пойдет ли на выборы Вадим Шумков. По идее, он согласован с Москвой, но всегда же есть варианты выдвижения в другой регион или на другую должность. Если он выдвинется, то, скорее всего, получит поддержку. На территории у него нет реальных конкурентов и вряд ли они появятся», — сообщил URA.RU политолог Сергей Ширяев.

Другой политолог Александр Безделов считает, что будущее Шумкова будет зависеть от того, как президент РФ Владимир Путин оценит его работу по борьбе с ЧС и выполнению гособоронзаказа. Он тоже считает, что оппозиция не сможет навязать борьбу кандидату действующей власти на этих выборах. «Курганская оппозиция крайне слаба», — объяснил URA.RU Безделов.

Выборы губернатора Курганской области пройдут в сентябре. Пока официально никто из претендентов не заявил о своем намерении участвовать в них. Источники URA.RU, связанные с политической сферой, считают, что одним из кандидатов станет лидер обкома КПРФ Виктор Зырянов. Также, по словам источников, политконсультантам Шумкова, которые помогали Курганской области на президентских выборах в марте, власти региона предложили поработать и на сентябрьских выборах. Это связано с тем, что на выборах были достигнуты высокие явка и уровень поддержки Путина.

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В Курганской области истекает срок полномочий губернатора, и в связи с этим пройдут новые выборы. По мнению политологов, главная интрига — будет ли в них участвовать действующий глава региона Вадим Шумков. Своим мнением политологи поделились с URA.RU. «Интрига только одна: пойдет ли на выборы Вадим Шумков. По идее, он согласован с Москвой, но всегда же есть варианты выдвижения в другой регион или на другую должность. Если он выдвинется, то, скорее всего, получит поддержку. На территории у него нет реальных конкурентов и вряд ли они появятся», — сообщил URA.RU политолог Сергей Ширяев. Другой политолог Александр Безделов считает, что будущее Шумкова будет зависеть от того, как президент РФ Владимир Путин оценит его работу по борьбе с ЧС и выполнению гособоронзаказа. Он тоже считает, что оппозиция не сможет навязать борьбу кандидату действующей власти на этих выборах. «Курганская оппозиция крайне слаба», — объяснил URA.RU Безделов. Выборы губернатора Курганской области пройдут в сентябре. Пока официально никто из претендентов не заявил о своем намерении участвовать в них. Источники URA.RU, связанные с политической сферой, считают, что одним из кандидатов станет лидер обкома КПРФ Виктор Зырянов. Также, по словам источников, политконсультантам Шумкова, которые помогали Курганской области на президентских выборах в марте, власти региона предложили поработать и на сентябрьских выборах. Это связано с тем, что на выборах были достигнуты высокие явка и уровень поддержки Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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