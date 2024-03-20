Политконсультанты губернатора Шумкова третий день празднуют победу на выборах. Инсайд

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Концерт Миа Бойко. Курган, праздник, фанаты, рок концерт, зрители
Праздничное настроение курганских политконсультантов связано с рекордными показателями Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Политконсультанты губернатора Курганской области Вадима Шумкова из-за высоких результатов третий день празднуют победу на выборах. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с политической сферой.

«Политконсультанты праздную победу третий день. После исторических результатов на президентской кампании им поступило предложение продолжить работу, и на выборах в местную гордуму, и на выборах губернатора, которые пройдут в сентябре 2024 года. Шумкова же больше всего воодушевило, что по процентам голосов за самовыдвиженца Владимира Путина Курганская область опередила его родную Тюменскую область», — рассказывают источники.

Отдельно источники отметили викторину «Весна в семью пришла», которая стала образцовым примером на федеральном уровне. Даже оппозиционные издания, такие как Meduza (внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов) и Sota (внесено Минюстом РФ в список иностранных агентов), обратили внимание на фразу одного из победителей викторины про «недобитых бандер».

В Курганской области за Путина проголосовали 85,63% избирателей, в Тюменской области — 84,3%. Помимо этого явка трехдневного голосования в Курганской области составила 77,23%, что стало рекордом за последние 28 лет на президентских выборах в регионе.

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Политконсультанты губернатора Курганской области Вадима Шумкова из-за высоких результатов третий день празднуют победу на выборах. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с политической сферой. «Политконсультанты праздную победу третий день. После исторических результатов на президентской кампании им поступило предложение продолжить работу, и на выборах в местную гордуму, и на выборах губернатора, которые пройдут в сентябре 2024 года. Шумкова же больше всего воодушевило, что по процентам голосов за самовыдвиженца Владимира Путина Курганская область опередила его родную Тюменскую область», — рассказывают источники. Отдельно источники отметили викторину «Весна в семью пришла», которая стала образцовым примером на федеральном уровне. Даже оппозиционные издания, такие как Meduza (внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов) и Sota (внесено Минюстом РФ в список иностранных агентов), обратили внимание на фразу одного из победителей викторины про «недобитых бандер». В Курганской области за Путина проголосовали 85,63% избирателей, в Тюменской области — 84,3%. Помимо этого явка трехдневного голосования в Курганской области составила 77,23%, что стало рекордом за последние 28 лет на президентских выборах в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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