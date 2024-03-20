Политконсультанты губернатора Курганской области Вадима Шумкова из-за высоких результатов третий день празднуют победу на выборах. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с политической сферой.
«Политконсультанты праздную победу третий день. После исторических результатов на президентской кампании им поступило предложение продолжить работу, и на выборах в местную гордуму, и на выборах губернатора, которые пройдут в сентябре 2024 года. Шумкова же больше всего воодушевило, что по процентам голосов за самовыдвиженца Владимира Путина Курганская область опередила его родную Тюменскую область», — рассказывают источники.
Отдельно источники отметили викторину «Весна в семью пришла», которая стала образцовым примером на федеральном уровне. Даже оппозиционные издания, такие как Meduza (внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов) и Sota (внесено Минюстом РФ в список иностранных агентов), обратили внимание на фразу одного из победителей викторины про «недобитых бандер».
В Курганской области за Путина проголосовали 85,63% избирателей, в Тюменской области — 84,3%. Помимо этого явка трехдневного голосования в Курганской области составила 77,23%, что стало рекордом за последние 28 лет на президентских выборах в регионе.
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