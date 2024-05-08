Екатеринбуржцам покажут пронзительные письма фронтовиков на большом экране. Фото

09 мая 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Всего на экране покажут строчки из 40 писем фронтовиков своим близким Фото: Академия единоборств РМК новость из сюжета День Победы в Екатеринбурге — 2024 В Екатеринбурге на здании Академии единоборств РМК, где находится самый большой медиаэкран, покажут выдержки из писем фронтовиков, которые они отправляли своим родным после победы над Германией весной 1945 года. Проект называется «Письма победы», рассказали URA.RU в пресс-службе организатора — Академии единоборств РМК. «В немецком городе поднялось ликование, не немцев только, а ликование победителей. Воздух дрожал от рукопожатий, громкого победного русского „Ура!“», — писала 9 мая 1945 года Евдокия Лойко своим родным из Одера (Германия). Она вступила в ряды советской армии в сентябре 1943 года и за время войны побывала автодиспетчером, связисткой, санитаркой, солдатом. Всего на экране покажут проникновенные строки из сорока писем. Сейчас они хранятся в государственных и семейных архивах. Фото: Академия единоборств РМК Фото: Академия единоборств РМК Фото: Академия единоборств РМК Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на здании Академии единоборств РМК, где находится самый большой медиаэкран, покажут выдержки из писем фронтовиков, которые они отправляли своим родным после победы над Германией весной 1945 года. Проект называется «Письма победы», рассказали URA.RU в пресс-службе организатора — Академии единоборств РМК. «В немецком городе поднялось ликование, не немцев только, а ликование победителей. Воздух дрожал от рукопожатий, громкого победного русского „Ура!“», — писала 9 мая 1945 года Евдокия Лойко своим родным из Одера (Германия). Она вступила в ряды советской армии в сентябре 1943 года и за время войны побывала автодиспетчером, связисткой, санитаркой, солдатом. Всего на экране покажут проникновенные строки из сорока писем. Сейчас они хранятся в государственных и семейных архивах.