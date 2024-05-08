08 мая 2024

Екатеринбуржцам покажут пронзительные письма фронтовиков на большом экране. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Всего на экране покажут строчки из 40 писем фронтовиков своим близким
Всего на экране покажут строчки из 40 писем фронтовиков своим близким Фото:
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День Победы в Екатеринбурге — 2024

В Екатеринбурге на здании Академии единоборств РМК, где находится самый большой медиаэкран, покажут выдержки из писем фронтовиков, которые они отправляли своим родным после победы над Германией весной 1945 года. Проект называется «Письма победы», рассказали URA.RU в пресс-службе организатора — Академии единоборств РМК.

«В немецком городе поднялось ликование, не немцев только, а ликование победителей. Воздух дрожал от рукопожатий, громкого победного русского „Ура!“», — писала 9 мая 1945 года Евдокия Лойко своим родным из Одера (Германия). Она вступила в ряды советской армии в сентябре 1943 года и за время войны побывала автодиспетчером, связисткой, санитаркой, солдатом.

Всего на экране покажут проникновенные строки из сорока писем. Сейчас они хранятся в государственных и семейных архивах.

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В Екатеринбурге на здании Академии единоборств РМК, где находится самый большой медиаэкран, покажут выдержки из писем фронтовиков, которые они отправляли своим родным после победы над Германией весной 1945 года. Проект называется «Письма победы», рассказали URA.RU в пресс-службе организатора — Академии единоборств РМК. «В немецком городе поднялось ликование, не немцев только, а ликование победителей. Воздух дрожал от рукопожатий, громкого победного русского „Ура!“», — писала 9 мая 1945 года Евдокия Лойко своим родным из Одера (Германия). Она вступила в ряды советской армии в сентябре 1943 года и за время войны побывала автодиспетчером, связисткой, санитаркой, солдатом. Всего на экране покажут проникновенные строки из сорока писем. Сейчас они хранятся в государственных и семейных архивах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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