Сын погибшего военкора РИА Новости Журавлева нарисовал открытку для бойцов СВО. Фото

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Ростислав Журавлев. Екатеринбург, журавлев ростислав
Ростислав Журавлев погиб 22 июля 2023 года Фото:

Российские бойцы в зоне спецоперации получат открытку, которую нарисовал сын погибшего в прошлом году военкора РИА Новости Ростислава Журавлева. Мальчик посещает художественную школу.

«Яромир Журавлев ходит в художественную школу, там было задание сделать рисунки для открыток бойцам. Мальчик нарисовал образ отца с самой известной его фотографии», — передает РИА Новости, ссылаясь слова матери погибшего военкора Людмилы.

Ростислав родился в Екатеринбурге (бывший Свердловск) 1989 году в семье военного. В 19 лет он прошел срочную службу в рядах Вооруженных сил России. Журавлев окончил Уральский государственный горный университет. Карьеру журналиста Ростислав Журавлев начал в 2012 году. Он работал как в екатеринбургских, так и тюменских изданиях, входил в пул полпреда президента России в УрФО. Ростислав Журавлев погиб 22 июля 2023 года. В зоне спецоперации он вместе с группой журналистов попал под обстрел ВСУ. Военный корреспондент награжден орденом мужества посмертно.

Фото:

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Российские бойцы в зоне спецоперации получат открытку, которую нарисовал сын погибшего в прошлом году военкора РИА Новости Ростислава Журавлева. Мальчик посещает художественную школу. «Яромир Журавлев ходит в художественную школу, там было задание сделать рисунки для открыток бойцам. Мальчик нарисовал образ отца с самой известной его фотографии», — передает РИА Новости, ссылаясь слова матери погибшего военкора Людмилы. Ростислав родился в Екатеринбурге (бывший Свердловск) 1989 году в семье военного. В 19 лет он прошел срочную службу в рядах Вооруженных сил России. Журавлев окончил Уральский государственный горный университет. Карьеру журналиста Ростислав Журавлев начал в 2012 году. Он работал как в екатеринбургских, так и тюменских изданиях, входил в пул полпреда президента России в УрФО. Ростислав Журавлев погиб 22 июля 2023 года. В зоне спецоперации он вместе с группой журналистов попал под обстрел ВСУ. Военный корреспондент награжден орденом мужества посмертно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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