Сын погибшего военкора РИА Новости Журавлева нарисовал открытку для бойцов СВО. Фото

09 мая 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

Ростислав Журавлев погиб 22 июля 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российские бойцы в зоне спецоперации получат открытку, которую нарисовал сын погибшего в прошлом году военкора РИА Новости Ростислава Журавлева. Мальчик посещает художественную школу. «Яромир Журавлев ходит в художественную школу, там было задание сделать рисунки для открыток бойцам. Мальчик нарисовал образ отца с самой известной его фотографии», — передает РИА Новости, ссылаясь слова матери погибшего военкора Людмилы. Ростислав родился в Екатеринбурге (бывший Свердловск) 1989 году в семье военного. В 19 лет он прошел срочную службу в рядах Вооруженных сил России. Журавлев окончил Уральский государственный горный университет. Карьеру журналиста Ростислав Журавлев начал в 2012 году. Он работал как в екатеринбургских, так и тюменских изданиях, входил в пул полпреда президента России в УрФО. Ростислав Журавлев погиб 22 июля 2023 года. В зоне спецоперации он вместе с группой журналистов попал под обстрел ВСУ. Военный корреспондент награжден орденом мужества посмертно. Фото: telegram-канал РИА Новости Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские бойцы в зоне спецоперации получат открытку, которую нарисовал сын погибшего в прошлом году военкора РИА Новости Ростислава Журавлева. Мальчик посещает художественную школу. «Яромир Журавлев ходит в художественную школу, там было задание сделать рисунки для открыток бойцам. Мальчик нарисовал образ отца с самой известной его фотографии», — передает РИА Новости, ссылаясь слова матери погибшего военкора Людмилы. Ростислав родился в Екатеринбурге (бывший Свердловск) 1989 году в семье военного. В 19 лет он прошел срочную службу в рядах Вооруженных сил России. Журавлев окончил Уральский государственный горный университет. Карьеру журналиста Ростислав Журавлев начал в 2012 году. Он работал как в екатеринбургских, так и тюменских изданиях, входил в пул полпреда президента России в УрФО. Ростислав Журавлев погиб 22 июля 2023 года. В зоне спецоперации он вместе с группой журналистов попал под обстрел ВСУ. Военный корреспондент награжден орденом мужества посмертно.