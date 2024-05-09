Российские бойцы в зоне спецоперации получат открытку, которую нарисовал сын погибшего в прошлом году военкора РИА Новости Ростислава Журавлева. Мальчик посещает художественную школу.
«Яромир Журавлев ходит в художественную школу, там было задание сделать рисунки для открыток бойцам. Мальчик нарисовал образ отца с самой известной его фотографии», — передает РИА Новости, ссылаясь слова матери погибшего военкора Людмилы.
Ростислав родился в Екатеринбурге (бывший Свердловск) 1989 году в семье военного. В 19 лет он прошел срочную службу в рядах Вооруженных сил России. Журавлев окончил Уральский государственный горный университет. Карьеру журналиста Ростислав Журавлев начал в 2012 году. Он работал как в екатеринбургских, так и тюменских изданиях, входил в пул полпреда президента России в УрФО. Ростислав Журавлев погиб 22 июля 2023 года. В зоне спецоперации он вместе с группой журналистов попал под обстрел ВСУ. Военный корреспондент награжден орденом мужества посмертно.
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