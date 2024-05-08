08 мая 2024

Перевозку жителей между Салехардом и Лабытнанги будут осуществлять по воздуху

Вертолетное сообщение между Салехардом и Лабытнанги откроют 10 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка десантников-пожарных. Свердловская область, поселок Заря, вертолет, ми-8, ми8, ми 8
Вертолеты будут перевозить пассажиров 10 мая Фото:

Перевозка пассажиров между Салехардом и Лабытнанги (ЯНАО) 10 мая будут осуществлять вертолеты. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Ямала.

«Первый утренний рейс выполнятся из Салехарда по расписанию в 8:00, далее по накоплению — не менее 50% на парный рейс (туда + обратно)», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. Взрослый билет будет стоить 1360 рублей, детский 680.

С собой можно взять груз до 20 килограмм. Билеты доступны в аэропорту Салехарда и на вертолетной площадке Лабытнанги.

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Перевозка пассажиров между Салехардом и Лабытнанги (ЯНАО) 10 мая будут осуществлять вертолеты. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Ямала. «Первый утренний рейс выполнятся из Салехарда по расписанию в 8:00, далее по накоплению — не менее 50% на парный рейс (туда + обратно)», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. Взрослый билет будет стоить 1360 рублей, детский 680. С собой можно взять груз до 20 килограмм. Билеты доступны в аэропорту Салехарда и на вертолетной площадке Лабытнанги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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