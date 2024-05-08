Перевозку жителей между Салехардом и Лабытнанги будут осуществлять по воздуху

Вертолеты будут перевозить пассажиров 10 мая
Перевозка пассажиров между Салехардом и Лабытнанги (ЯНАО) 10 мая будут осуществлять вертолеты. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Ямала.
«Первый утренний рейс выполнятся из Салехарда по расписанию в 8:00, далее по накоплению — не менее 50% на парный рейс (туда + обратно)», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. Взрослый билет будет стоить 1360 рублей, детский 680.
С собой можно взять груз до 20 килограмм. Билеты доступны в аэропорту Салехарда и на вертолетной площадке Лабытнанги.
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