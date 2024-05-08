Губернатор Текслер приехал на празднование Дня Победы в Магнитогорск. Фото, видео

09 мая 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

С утра 9 мая Текслер был на праздновании Дня Победы в Челябинске, сейчас он уже находится в Магнитогорске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Челябинская область празднует День Победы — 2024 Челябинский губернатор Алексей Текслер вечером 9 мая прибыл в Магнитогорск. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. «Дорогие магнитогорцы, от всей души поздравляю с Днем Победы! Здесь в легендарной Магнитке ковался меч Победы. Мы находимся сейчас рядом с грандиозным монументом «Тыл-Фронту. Это подтверждение того, что мы — великий народ и великая страна», — поздравил магнитогорцев губернатор. Вместе с ним на сцену поднялся мэр Магнитогорска Сергей Бердников. С утра 9 мая Текслер был на праздновании Дня Победы в Челябинске. Он принял участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню. Губернатор поздравил горожан во время праздничного парада. Затем он побывал в военном госпитале и на праздничном концерте в театре оперы и балеты. После этого губернатор отправился в Магнитогорск. Магнитогорск отмечает День Победы Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский губернатор Алексей Текслер вечером 9 мая прибыл в Магнитогорск. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. «Дорогие магнитогорцы, от всей души поздравляю с Днем Победы! Здесь в легендарной Магнитке ковался меч Победы. Мы находимся сейчас рядом с грандиозным монументом «Тыл-Фронту. Это подтверждение того, что мы — великий народ и великая страна», — поздравил магнитогорцев губернатор. Вместе с ним на сцену поднялся мэр Магнитогорска Сергей Бердников. С утра 9 мая Текслер был на праздновании Дня Победы в Челябинске. Он принял участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню. Губернатор поздравил горожан во время праздничного парада. Затем он побывал в военном госпитале и на праздничном концерте в театре оперы и балеты. После этого губернатор отправился в Магнитогорск.