Мэр Нижнего Тагила спел для ветерана песню-символ ВОВ. Видео

Мэр Нижнего Тагила поздравил ветерана и исполнил вместе с ним песню «Катюша»
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Нижний Тагил. Свердловская область, пинаев владислав
Владислав Пинаев совместно с Александром Фединым спели «Катюшу» Фото:
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День Победы в Екатеринбурге — 2024

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в День Победы 9 мая поздравил ветерана, участника Великой Отечественной войны (ВОВ) Александра Федина. Во время визита глава города и ветеран под аккомпанемент спели песню «Катюша», считающуюся одним из неформальных символов ВОВ. Видеопоздравление Пинаев опубликовал в своих соцсетях.

«По традиции в День Победы поздравил участника Великой Отечественной войны Александра Васильевича Федина… Он — представитель уникального поколения людей, которые, пройдя через жерло войны, остались человечными, добрыми и скромными. Пожелал главного — здоровья и долгих лет жизни!» — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте».

Ветеран родился в Макеевке, был призван в Красную армию в 17 лет, где стал автоматчиком в 27-й гвардейской стрелковой дивизии. Сейчас он внимательно следит за ходом специальной военной операции, так как боевые действия проходят в тех местах, где родился мужчина и которую он во время войны освобождал от нацистов.

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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в День Победы 9 мая поздравил ветерана, участника Великой Отечественной войны (ВОВ) Александра Федина. Во время визита глава города и ветеран под аккомпанемент спели песню «Катюша», считающуюся одним из неформальных символов ВОВ. Видеопоздравление Пинаев опубликовал в своих соцсетях. «По традиции в День Победы поздравил участника Великой Отечественной войны Александра Васильевича Федина… Он — представитель уникального поколения людей, которые, пройдя через жерло войны, остались человечными, добрыми и скромными. Пожелал главного — здоровья и долгих лет жизни!» — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Ветеран родился в Макеевке, был призван в Красную армию в 17 лет, где стал автоматчиком в 27-й гвардейской стрелковой дивизии. Сейчас он внимательно следит за ходом специальной военной операции, так как боевые действия проходят в тех местах, где родился мужчина и которую он во время войны освобождал от нацистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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