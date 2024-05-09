Мэр Нижнего Тагила спел для ветерана песню-символ ВОВ. Видео

Мэр Нижнего Тагила поздравил ветерана и исполнил вместе с ним песню «Катюша»

09 мая 2024 в 23:05 Размер текста - 17 +

Владислав Пинаев совместно с Александром Фединым спели «Катюшу» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета День Победы в Екатеринбурге — 2024 Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в День Победы 9 мая поздравил ветерана, участника Великой Отечественной войны (ВОВ) Александра Федина. Во время визита глава города и ветеран под аккомпанемент спели песню «Катюша», считающуюся одним из неформальных символов ВОВ. Видеопоздравление Пинаев опубликовал в своих соцсетях. «По традиции в День Победы поздравил участника Великой Отечественной войны Александра Васильевича Федина… Он — представитель уникального поколения людей, которые, пройдя через жерло войны, остались человечными, добрыми и скромными. Пожелал главного — здоровья и долгих лет жизни!» — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Ветеран родился в Макеевке, был призван в Красную армию в 17 лет, где стал автоматчиком в 27-й гвардейской стрелковой дивизии. Сейчас он внимательно следит за ходом специальной военной операции, так как боевые действия проходят в тех местах, где родился мужчина и которую он во время войны освобождал от нацистов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в День Победы 9 мая поздравил ветерана, участника Великой Отечественной войны (ВОВ) Александра Федина. Во время визита глава города и ветеран под аккомпанемент спели песню «Катюша», считающуюся одним из неформальных символов ВОВ. Видеопоздравление Пинаев опубликовал в своих соцсетях. «По традиции в День Победы поздравил участника Великой Отечественной войны Александра Васильевича Федина… Он — представитель уникального поколения людей, которые, пройдя через жерло войны, остались человечными, добрыми и скромными. Пожелал главного — здоровья и долгих лет жизни!» — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Ветеран родился в Макеевке, был призван в Красную армию в 17 лет, где стал автоматчиком в 27-й гвардейской стрелковой дивизии. Сейчас он внимательно следит за ходом специальной военной операции, так как боевые действия проходят в тех местах, где родился мужчина и которую он во время войны освобождал от нацистов.