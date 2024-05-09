Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в День Победы 9 мая поздравил ветерана, участника Великой Отечественной войны (ВОВ) Александра Федина. Во время визита глава города и ветеран под аккомпанемент спели песню «Катюша», считающуюся одним из неформальных символов ВОВ. Видеопоздравление Пинаев опубликовал в своих соцсетях.
«По традиции в День Победы поздравил участника Великой Отечественной войны Александра Васильевича Федина… Он — представитель уникального поколения людей, которые, пройдя через жерло войны, остались человечными, добрыми и скромными. Пожелал главного — здоровья и долгих лет жизни!» — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте».
Ветеран родился в Макеевке, был призван в Красную армию в 17 лет, где стал автоматчиком в 27-й гвардейской стрелковой дивизии. Сейчас он внимательно следит за ходом специальной военной операции, так как боевые действия проходят в тех местах, где родился мужчина и которую он во время войны освобождал от нацистов.
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