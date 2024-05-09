Киносервисам грозят штрафы за пропаганду ЛГБТ*

09 мая 2024 в 23:56 Размер текста - 17 +

В суд поступило дело против киносервисов за пропаганду ЛГБТ* Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Таганский суд Москвы зарегистрировал административные дела против онлайн-кинотеатров Wink и «КиноПоиск» за распространение контента с ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России). Соответствующие протоколы были поданы в суд 8 мая, как видно из базы данных судов Москвы. Оба онлайн-кинотеатра обвиняются в пропаганде нетрадиционных отношений через интернет, следует из базы данных судов Москвы. Это может повлечь за собой штраф от одного до четырех миллионов рублей или приостановку деятельности на срок до 90 суток, согласно действующему законодательству. Ранее компании уже подвергались штрафам за распространение информации о ЛГБТ* среди несовершеннолетних. В предыдущих протоколах упоминалось о показе фильмов с ЛГБТ-сценами без обязательной маркировки «18+». *Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Таганский суд Москвы зарегистрировал административные дела против онлайн-кинотеатров Wink и «КиноПоиск» за распространение контента с ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России). Соответствующие протоколы были поданы в суд 8 мая, как видно из базы данных судов Москвы. Оба онлайн-кинотеатра обвиняются в пропаганде нетрадиционных отношений через интернет, следует из базы данных судов Москвы. Это может повлечь за собой штраф от одного до четырех миллионов рублей или приостановку деятельности на срок до 90 суток, согласно действующему законодательству. Ранее компании уже подвергались штрафам за распространение информации о ЛГБТ* среди несовершеннолетних. В предыдущих протоколах упоминалось о показе фильмов с ЛГБТ-сценами без обязательной маркировки «18+». *Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.