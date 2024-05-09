В екатеринбургском аэропорту Кольцово умерла пассажирка

10 мая 2024 в 02:10 Размер текста - 17 +

Медики аэропорта пытались спасти женщину Фото: Сергей Русанов © URA.RU В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге вечером 9 мая умерла пассажирка. Женщине в инвалидном кресле стало тяжело дышать после посадки на самолет, готовящийся к вылету, сообщили очевидцы. «Говорят, она была больна. Ее везли домой, чтобы она умерла на родине», — рассказали очевидцы Е1.ru. К самолету приехала бригада скорой медицинской помощи, которая оказала первую помощь женщине и провела массаж сердца, однако спасти ее не удалось. Рейс WZ-1103 авиакомпании Red Wings, на котором предположительно была погибшая, должен был вылететь из Екатеринбурга в Тбилиси в 17:00, однако был задержан до 23:53. По словам очевидцев, именно в этом промежутке женщине становилось хуже. Сейчас воздушное судно вылетело в пункт назначения. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу аэропорта Кольцово. На момент публикации новости ответ получить не удалось. Вероятно, что пассажирка ожидала вылет этого рейса Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге вечером 9 мая умерла пассажирка. Женщине в инвалидном кресле стало тяжело дышать после посадки на самолет, готовящийся к вылету, сообщили очевидцы. «Говорят, она была больна. Ее везли домой, чтобы она умерла на родине», — рассказали очевидцы Е1.ru. К самолету приехала бригада скорой медицинской помощи, которая оказала первую помощь женщине и провела массаж сердца, однако спасти ее не удалось. Рейс WZ-1103 авиакомпании Red Wings, на котором предположительно была погибшая, должен был вылететь из Екатеринбурга в Тбилиси в 17:00, однако был задержан до 23:53. По словам очевидцев, именно в этом промежутке женщине становилось хуже. Сейчас воздушное судно вылетело в пункт назначения. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу аэропорта Кольцово. На момент публикации новости ответ получить не удалось.