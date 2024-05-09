09 мая 2024

В екатеринбургском аэропорту Кольцово умерла пассажирка

© Служба новостей «URA.RU»
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Корпоративный сбор URA.RU  отель Азимут. Кольцово, аэропорт кольцово, парковка в аэропорту
Медики аэропорта пытались спасти женщину Фото:

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге вечером 9 мая умерла пассажирка. Женщине в инвалидном кресле стало тяжело дышать после посадки на самолет, готовящийся к вылету, сообщили очевидцы.

«Говорят, она была больна. Ее везли домой, чтобы она умерла на родине», — рассказали очевидцы Е1.ru. К самолету приехала бригада скорой медицинской помощи, которая оказала первую помощь женщине и провела массаж сердца, однако спасти ее не удалось.

Рейс WZ-1103 авиакомпании Red Wings, на котором предположительно была погибшая, должен был вылететь из Екатеринбурга в Тбилиси в 17:00, однако был задержан до 23:53. По словам очевидцев, именно в этом промежутке женщине становилось хуже. Сейчас воздушное судно вылетело в пункт назначения.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу аэропорта Кольцово. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

Вероятно, что пассажирка ожидала вылет этого рейса
Вероятно, что пассажирка ожидала вылет этого рейса

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В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге вечером 9 мая умерла пассажирка. Женщине в инвалидном кресле стало тяжело дышать после посадки на самолет, готовящийся к вылету, сообщили очевидцы. «Говорят, она была больна. Ее везли домой, чтобы она умерла на родине», — рассказали очевидцы Е1.ru. К самолету приехала бригада скорой медицинской помощи, которая оказала первую помощь женщине и провела массаж сердца, однако спасти ее не удалось. Рейс WZ-1103 авиакомпании Red Wings, на котором предположительно была погибшая, должен был вылететь из Екатеринбурга в Тбилиси в 17:00, однако был задержан до 23:53. По словам очевидцев, именно в этом промежутке женщине становилось хуже. Сейчас воздушное судно вылетело в пункт назначения. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу аэропорта Кольцово. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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