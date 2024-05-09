В екатеринбургском аэропорту Кольцово умерла пассажирка

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге вечером 9 мая умерла пассажирка. Женщине в инвалидном кресле стало тяжело дышать после посадки на самолет, готовящийся к вылету, сообщили очевидцы.
«Говорят, она была больна. Ее везли домой, чтобы она умерла на родине», — рассказали очевидцы Е1.ru. К самолету приехала бригада скорой медицинской помощи, которая оказала первую помощь женщине и провела массаж сердца, однако спасти ее не удалось.
Рейс WZ-1103 авиакомпании Red Wings, на котором предположительно была погибшая, должен был вылететь из Екатеринбурга в Тбилиси в 17:00, однако был задержан до 23:53. По словам очевидцев, именно в этом промежутке женщине становилось хуже. Сейчас воздушное судно вылетело в пункт назначения.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу аэропорта Кольцово. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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