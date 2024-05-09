Собянин: в Подольске сбили дрон ВСУ, который планировал атаковать Москву

Российские системы противовоздушной обороны сбили в Подольске дрон ВСУ, который летел в Москву. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — заявил Сергей Собянин в своем telegram-канале. Он отметил, что на место прибыли сотрудники спецслужб. Разрушений и пострадавших нет.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Российские системы противовоздушной обороны сбили в Подольске дрон ВСУ, который летел в Москву. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — заявил Сергей Собянин в своем telegram-канале. Он отметил, что на место прибыли сотрудники спецслужб. Разрушений и пострадавших нет.