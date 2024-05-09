Собянин: в Подольске сбили дрон ВСУ, который планировал атаковать Москву

10 мая 2024 в 03:49 Размер текста - 17 +

Дрон ВСУ планировал атаковать Москву, заявил Сергей Собянин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские системы противовоздушной обороны сбили в Подольске дрон ВСУ, который летел в Москву. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — заявил Сергей Собянин в своем telegram-канале. Он отметил, что на место прибыли сотрудники спецслужб. Разрушений и пострадавших нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские системы противовоздушной обороны сбили в Подольске дрон ВСУ, который летел в Москву. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — заявил Сергей Собянин в своем telegram-канале. Он отметил, что на место прибыли сотрудники спецслужб. Разрушений и пострадавших нет.