09 мая 2024

Собянин: в Подольске сбили дрон ВСУ, который планировал атаковать Москву

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Марафон Российского общества Знание - Новое знание. Москва, собянин сергей
Дрон ВСУ планировал атаковать Москву, заявил Сергей Собянин Фото:

Российские системы противовоздушной обороны сбили в Подольске дрон ВСУ, который летел в Москву. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — заявил Сергей Собянин в своем telegram-канале. Он отметил, что на место прибыли сотрудники спецслужб. Разрушений и пострадавших нет.

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Российские системы противовоздушной обороны сбили в Подольске дрон ВСУ, который летел в Москву. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — заявил Сергей Собянин в своем telegram-канале. Он отметил, что на место прибыли сотрудники спецслужб. Разрушений и пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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