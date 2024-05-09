В Екатеринбурге пропал 44-летний Алексей Нисмиянов. Его местоположение неизвестно с 6 мая. Волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» призвали добровольцев помочь в поисках пропавшего.
«Помогите найти человека! Пропал Нисмиянов Алексей Васильевич, 44 года (1979 г. р.), город Екатеринбург. С 6 мая 2024 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе… Нужна помощь добровольцев», — написали волонтеры в группе отряда «ВКонтакте».
Приметы мужчины: рост 180 сантиметров, волосы черные, глаза карие, нормального телосложения. Был одет в оранжевую куртку, синюю ветровку, джинсы. На голове пропавшего была серая кепка. Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите о нем по номеру инфорга 8 965 533 33 99 (Юлия). Также любые данные о Нисмиянове можно передать по номеру 8 800 700 54 52.
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