09 мая 2024
08 мая 2024

В Кургане до освобождения шоссе Тюнина от воды остались считаные сантиметры

© Служба новостей «URA.RU»
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Теплый стан. Курган , шоссе тюнина, весовой контроль, грузовая машина
В Кургане уровень реки Тобол составил 718 сантиметров Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане уровень воды в реке Тобол снизился до отметки менее 720 см, что может быть достаточным для скорого освобождения шоссе Тюнина. По последним данным, уровень воды в Тоболе составил 718 сантиметров. Об этом сообщается на портале с интерактивной картой «Паводок 2024».

«По данным курганского ЦГМС на 08:00 10 мая, уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 718 сантиметров», — указано на сайте. Показатель за 20 часов сократился на 11 сантиметров.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Кургана, чтобы уточнить информацию о возможности открытия движения по шоссе и сроках. Ответ на него ожидается.

Шоссе Тюнина, соединяющее центр Кургана с южными микрорайонами, СНТ и курганскими округами, перекрыли 16 апреля из-за выхода воды на автодорогу. URA.RU писало, что жители ожидают, когда вода опустится до уровня 720 см. Предполагалось, что тогда она уйдет с шоссе Тюнина и станет ясно, смогут ли власти открыть важную для города трассу.

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В Кургане уровень воды в реке Тобол снизился до отметки менее 720 см, что может быть достаточным для скорого освобождения шоссе Тюнина. По последним данным, уровень воды в Тоболе составил 718 сантиметров. Об этом сообщается на портале с интерактивной картой «Паводок 2024». «По данным курганского ЦГМС на 08:00 10 мая, уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 718 сантиметров», — указано на сайте. Показатель за 20 часов сократился на 11 сантиметров. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Кургана, чтобы уточнить информацию о возможности открытия движения по шоссе и сроках. Ответ на него ожидается. Шоссе Тюнина, соединяющее центр Кургана с южными микрорайонами, СНТ и курганскими округами, перекрыли 16 апреля из-за выхода воды на автодорогу. URA.RU писало, что жители ожидают, когда вода опустится до уровня 720 см. Предполагалось, что тогда она уйдет с шоссе Тюнина и станет ясно, смогут ли власти открыть важную для города трассу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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