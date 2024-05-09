В Кургане до освобождения шоссе Тюнина от воды остались считаные сантиметры

10 мая 2024 в 09:59 Размер текста - 17 +

В Кургане уровень реки Тобол составил 718 сантиметров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане уровень воды в реке Тобол снизился до отметки менее 720 см, что может быть достаточным для скорого освобождения шоссе Тюнина. По последним данным, уровень воды в Тоболе составил 718 сантиметров. Об этом сообщается на портале с интерактивной картой «Паводок 2024». «По данным курганского ЦГМС на 08:00 10 мая, уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 718 сантиметров», — указано на сайте. Показатель за 20 часов сократился на 11 сантиметров. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Кургана, чтобы уточнить информацию о возможности открытия движения по шоссе и сроках. Ответ на него ожидается. Шоссе Тюнина, соединяющее центр Кургана с южными микрорайонами, СНТ и курганскими округами, перекрыли 16 апреля из-за выхода воды на автодорогу. URA.RU писало, что жители ожидают, когда вода опустится до уровня 720 см. Предполагалось, что тогда она уйдет с шоссе Тюнина и станет ясно, смогут ли власти открыть важную для города трассу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане уровень воды в реке Тобол снизился до отметки менее 720 см, что может быть достаточным для скорого освобождения шоссе Тюнина. По последним данным, уровень воды в Тоболе составил 718 сантиметров. Об этом сообщается на портале с интерактивной картой «Паводок 2024». «По данным курганского ЦГМС на 08:00 10 мая, уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 718 сантиметров», — указано на сайте. Показатель за 20 часов сократился на 11 сантиметров. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Кургана, чтобы уточнить информацию о возможности открытия движения по шоссе и сроках. Ответ на него ожидается. Шоссе Тюнина, соединяющее центр Кургана с южными микрорайонами, СНТ и курганскими округами, перекрыли 16 апреля из-за выхода воды на автодорогу. URA.RU писало, что жители ожидают, когда вода опустится до уровня 720 см. Предполагалось, что тогда она уйдет с шоссе Тюнина и станет ясно, смогут ли власти открыть важную для города трассу.